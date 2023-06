Karlovarští celníci udělali od začátku letošního roku bezmála 20 kontrol na provozování hazardních her.

"Porušení zákona se provozovatelé legálních hazardních her nejčastěji dopouštějí nedodržením povinností souvisejících s identifikací a evidencí návštěvníků herního prostoru. Tím umožňují účast na hazardní hře i osobám bez platné registrace, či vstup do herního prostoru osobám mladším 18 let, nebo osobám zapsaných v Rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách," uvedla Lenka Havelková, mluvčí Celního úřadu pro Karlovarský kraj.

V několika případech bylo podle ní zjištěno, že se osoby, jež pro provozovatele vykonávají činnosti a úkoly související s provozováním hazardní hry, samy účastnily hazardní hry. "Kontrolovaní dále umístili v herním prostoru nepovolené nápisy, reklamy a loga, a také v kasinu neumožnili hru nejméně u tří hracích stolů živé hry, a to po celou provozní dobu kasina, čímž byl porušen zákon o hazardních hrách," poznamenala mluvčí.

Všechny uvedené případy se nyní řeší, nebo byly předány k dalšímu řízení právnímu oddělení Celního úřadu pro Karlovarský kraj. Za uvedené přestupky lze provozovatelům hazardní her uložit pokuty do výše tří milionů korun.

Od začátku letošního roku zajistili karlovarští celníci ve svém regionu také 17 nelegálních technických herních zařízení bez vydaného povolení ministerstva financí, případy se řeší. Provozovatelům výherních přístrojů hrozí pokuta až do výše 50 milionů korun.