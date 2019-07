Chodov – Zachovat v živé paměti zničenou vesnici Smolnice a připomenout její živé i zemřelé obyvatele.

Kopie původního smolnického zvonu bude zavěšena do zvonice během Svatovavřinecké pouti. | Foto: Chodauer

To bude cílem vzpomínkového aktu u Smolnického kříže na Bílé vodě, který se koná v rámci Svatovavřinecké pouti v sobotu 10. srpna od 17 hodin. „Zároveň bude do zvonice natrvalo zavěšena kopie původního zvonu, který do roku 1968 visel ve zvonici smolnické kaple,“ uvedl chodovský městský historik Miloš Bělohlávek. „Během setkání bude také slavnostně odhalena naučná tabule o zaniklé obci a venkovní výstava věnovaná dějinám Smolnice,“ připojil k pozvánce. V místech bývalé Smolnice je dneska rozlehlá Smolnická výsypka, která změnila ráz zdejší krajiny k nepoznání. Po obci zůstala zachována památka v místním názvosloví, kdy se i dnes v hovoru Chodováků „Smolnický kopec“ objevuje.