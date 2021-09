Kouzelné oříšky od Natálky a Amálky pomohly záchranné stanici

Když nemohla v minulém školním roce chodit jedenáctiletá Natálka Zmrzlá z Kraslic do školy, přemýšlela co s volným časem. A jelikož má ráda zvířata, rozhodla se pomoci právě jim. A nápad měla vskutku originální a neváhala do něj zapojit celou rodinu.

Slečny předaly dar osobně v bublavské stanici Drosera. | Foto: Deník/Roman Cichocki

"Když nám zavřeli školu, byla doma docela nuda. Řekla jsem si, že něco vymyslím pro zvířátka v záchranné stanici Drosera v Bublavě. Inspirovala jsem se krásnou českou pohádkou Tři oříšky pro Popelku," říká Natálka. Zaúkolovala proto babičky i tety, které ji nosily vlašské ořechy. Natálka je spolu se svou sedmiletou sestrou Amálkou půlily, vyndaly ořechy a zpět dávaly drobné dárky. "Byly to třeba řetízky, náušnice nebo krystaly. Poté jsme je zalepily a rozhodly se je nabízet lidem na jarmarku u nás v Kraslicích. Lidi byli úžasní, dávali nám i víc peněz než museli. Prodaly jsme všech 233 oříšků, což je super," říká Natálka. Krásná byla i suma, kterou slečny vybraly. Podařilo se jim nastřádat 8891 korun, které osobně předaly přímo v bublavské stanici ve středu. "Je to bomba, moc děkujeme. Holky měly super nápad. Peníze použijeme na krmení a ošetření zraněných či jinak hendikepovaných zvířat," říká šéf stanice Vladimír Tomáš Smolík, který holky spolu s jejich bráchou a maminkou provedl celou stanicí. Byly nadšené a prozradily, že už teď se jim rodí v hlavě další nápad jak pomoci zvířatům.