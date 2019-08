V rámci projektu Bezpečné veřejné prostranství v Karlovarském kraji byly vytipovány ve spolupráci s policií čtyři události. Na realizaci projektu získal kraj dotaci z Ministerstva vnitra ve výši 1,5 milionu korun.

„S ohledem na dění ve světě i v Evropě musíme počítat s novými bezpečnostními riziky a hrozbami. I když je situace v regionu v současnosti bez problému, chceme být připraveni. Proto považujeme za důležité zvýšit bezpečnost na akcích, které jednotlivě navštěvuje více než 10 tisíc lidí včetně zahraničních turistů,“ uvedl náměstek hejtmanky Petr Kubis. Krajské ředitelství policie vytipovalo čtyři akce, Den horníků a Huráá, prázdniny v Sokolově, vánoční trhy v Chebu a Mattoni půlmaraton v Karlových Varech. „Podstatou projektu je to, že můžeme vysoutěžit firmu, která nám zpracuje kompletní bezpečnostní analýzu, připraví podklady pro zásahové karty, které budou říkat, kde zábrany mají být, jakým způsobem mají být postavené,“ vysvětlil Kubis. Následně se pro každé město zakoupí přibližně 40 zábran, takzvaných city bloků. Město Cheb by chtělo raději zábrany v podobě květináčů. O jejich umístění v době akce se postarají hasiči. Města mají možnost využít je i při jiných příležitostech. „Ještě chceme zajistit, že by si zábrany mohla zapůjčovat i další města a obce v okolí, pokud budou pořádat akce, které navštěvuje velké množství lidí,“ doplnila hejtmanka kraje Jana Mračková Vildumetzová.