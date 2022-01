„Oproti původně plánovanému rozdílu příjmů a výdajů ve výši - 928,7 milionu korun se nakonec ve skutečnosti podařilo vytvořit plusový výsledek ve výši 403,9 milionu. To je velmi příznivá zpráva pro celý kraj, protože díky tomu můžeme více peněz v tomto roce dát například do rekonstrukcí a oprav krajských silnic, do obnovy památek, ale chceme si ponechat také rezervu na nárůsty cen energií, které zůstávají pořád velkým problémem,“ vysvětlil hejtman Petr Kulhánek s tím, že hlavním důvodem pozitivní ekonomické bilance jsou nejen vyšší výnosy sdílených daní, ale také úspory na straně výdajů ve výši cca 13 procent.