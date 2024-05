„S městem Loket jsme vedli dlouhá jednání ohledně toho, jak s mostem naložit a kdo by měl být jeho vlastníkem. Nakonec jsme se rozhodli uzavřít smlouvu, ve které se zavazujeme k tomu, že most opravíme a poté ho bezúplatně předáme do majetku města Loket. Z pohledu krajské infrastruktury se v podstatě nic nemění, protože na most v Lokti není napojená žádná krajská silnice,“ vysvětlil náměstek hejtmana Dalibor Blažek, jenž má v gesci oblast správy majetku a investic.