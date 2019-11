Vedení Karlovarského kraje došla trpělivost s firmami, které měly provést revitalizaci Nemocnice v Chebu. Kvůli neustálému prodlužování termínu a dokonce i přerušení prací se krajští radní nyní rozhodli, že s firmami rozváže kraj spolupráci a odstoupí od smlouvy. Informovala o tom mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

„Značné zpoždění a následné bezdůvodné přerušení prací ze strany zhotovitelů, neplnění ujednání o zárukách a nepřevzetí staveniště pro rekonstrukci budovy B vedlo radní k odstoupení od smlouvy. Kraj se nyní bude snažit co nejrychleji vybrat nového zhotovitele, který dokončí stavbu tak, aby pacienty a zaměstnance zdravotnického zařízení nadále neobtěžoval omezený provoz,“ uvedla Pavlíková.

Náměstek hejtmanky Dalibor Blažek to vysvětlil takto: „I přes naši maximální snahu se nepodařilo přimět původní zhotovitele, aby pokračovali v harmonogramu stavby, jak jim ukládala smlouva. V žádném případě už jsme nechtěli nadále prodlužovat dobu, po kterou pacienti i zdravotníci nemají potřebné podmínky a zázemí a čekají, až konečně stavba skončí.“

Co se ale bude dít s chebskou nemocnicí nyní? „Stavbu bychom na základě doporučení právníků dokončili podle stávajícího projektu, který bude aktualizován, a tak budeme moci opět vypsat veřejnou zakázku pro výběr nového dodavatele stavby. Předpokládáme, že by se tato závěrečná etapa měla zahájit ještě do konce června příštího roku,“ dodal Blažek.

Revitalizace začala v únoru 2017. Kraj počítal s jejím dokončením ještě v tomto roce.