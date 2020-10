Lůžková kapacita pro standardní covidové pacienty v Karlovarském kraji je zatím podle hejtmana Petra Kubise dostačující.

Přesto se už začaly vytipovávat hotely a lázeňské domy, které by nabídly své zázemí. „Sloužily by pacientům, kteří nepotřebují intenzivní péči. Všechno je ale o personálu, jehož máme nedostatek,“ uvedl hejtman. Na seznamu vytipovaných hotelů jsou podle něho především ty, které jsou od nemocnic vzdálené od jednoho maximálně do dvou kilometrů, aby byly snáze dostupné. „Některé hotely se samy ozvaly. Například hotel Millenium, který nabízí hned dva hotelové domy,“ dodal hejtman.