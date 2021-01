Zdroj: Deník

„Pracovala jsem v Krajce jako strojní vyšívačka. Originální krajky v deseti- i sedmimetrové šíři se dělaly u nás na dílně. Nastoupila jsem do podniku v roce 1966 a vydržela 35 let. Poté nám stroze oznámili, že Krajka končí, protože nejsou zakázky. V Kraslicích byly dva závody. Pracovala jsem na předměstí v 01. Nahoře směrem na hranice byl závod 05. Vyráběly se doslova kilometry krásné krajky. Zakázek bylo myslím dost, ale přišlo nám to tehdy jako uměle ukončené,“ vzpomíná Bachmannová na rok 2001, kdy výrova končila.

Na práci v Krajce však vzpomíná v dobrém. „Byla zde dobrá parta, zažili jsme spoustu srandy. Občas až moc,“ směje se při vzpomínce na staré časy. Podle jejích slov se zde daly vydělat i pěkné peníze, ale ženská musela být šikovná. „Hlídaly jsme stovky špulek s nitěmi, které si brala vyšívací mašina. Jedna řada byla nahoře, druhá dole. Na horní řadu jsme musely vyskočit na dřevěnou lavici u stroje a běhat po ní. Pokud se chyba neopravila, byla vidět a musela se poté opravovat,“ říká. Dojížděla do Krajky z nedaleké Rotavy spolu s mnoha dalšími. Pracovali zde lidé nejen z Kraslic, ale z celého okolí.

Zažila práci na nových strojích z Itálie i na hodně starých mašinách z Německa. Vzpomíná na dobrou partu lidí nebo závodní dovolenou, kdy se jí s kamarádkou podařilo dostat do Špindlerova Mlýna.

„Podobné dovolené byly většinou jen pro vyvolené, takže když jsme se tam dostaly s kamarádkou my dvě jako dělnice, tak jsme si to pořádně užily,“ říká dnes devětašedesátiletá Bachmannová. Doma má schované vzorky krajek, které tehdy vyráběla.

„No nejsou nádherné,“ říká. Přestože v podniku skončila před dlouhými osmnácti lety, dodnes je z jejích slov cítit lítost, jak tehdejší továrna na krásu dopadla.

Lidé, kteří chtějí vidět nádheru krajky nemusí zoufat. Nadšenci ze Spolku přátel města Kraslice opravují historickou hrázděnku z roku 1737 a letos plánují zrpovoznit její větší část. A nejen to. „Chceme v hrázděnce udělat i jakési muzeum kraslické krajky a už teď mohu prozradit, že se nám podařilo sehnat opravdové unikáty,“ říká jeden z členů Josef Konrád. Mohla by podle nich sloužit i pro různé výstavy či podobné aktivity. „Dnes tady není podobné místo pod střechou, kam by mohli turisté zajít a něco zajímavého se o Kraslicích dozvědět,“ říká další ze spolku Otakar Mika.

Z výstavou jim pomáhal žena z nejpovolanějších Olga Ševčíková. Ta si ve svém životě splnila dva velké sny. ím prvním bylo vystudovat na Uměleckoprůmyslové škole a věnovat se krajkářství. To se jí nakonec podařilo. A tím druhým bylo vydat knihu s ukázkami děl, která za svůj život vytvořila. Na splnění tohoto snu si musela počkat hodně dlouho, ale i ten si nakonec letos splnila.

„Byla jsem moc šťastná. Řadu let jsem si to přála a až na konci života jsem si tohle přání mohla splnit,“ říká.Knížka je velkým ohlédnutím za celoživotním dílem akademické malířky, které učarovala krajka. Najdete tu ukázky jejích velkých prací, ale i menších, jako jsou různá přáníčka, oděvní doplňky nebo koláže.

„Témata mám prostě v hlavě, napadnou mě. A zpracovávala jsem jak konkrétní, například Festivalové město Karlovy Vary nebo Kraslice, tak abstraktní, třeba Čas,“ přiblížila svoji tvorbu. Publikace se vrací i k výstavám, které pořádala jak u nás, tak v zahraničí, nejčastěji v Německu, doplněny jsou i výstřižky z dobového českého i německého tisku.