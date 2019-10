První z nich ještě sice existuje, a dokonce vyrábí hudební nástroje, ale je v insolvenci. Krajka už v Kraslicích neexistuje. Národní podnik Krajka byl proslulý hlavně výrobou krajek. Ale vyráběly se zde i různé záclonoviny, kapesníčky, límečky, plyše, a později dokonce froté ložní prádlo. Textilní zboží, které z Krajky odcházelo do celého světa, mělo dobrý odbyt. Jednou z těch, která zažila podnik v plné síle, ale poznala i jeho hořký konec, byla Růžena Bachmannová.

„Pracovala jsem v Krajce jako strojní vyšívačka. Originální krajky v deseti- i sedmimetrové šíři se dělaly u nás na dílně. Nastoupila jsem do podniku v roce 1966 a vydržela 35 let. Poté nám stroze oznámili, že Krajka končí, protože nejsou zakázky. V Kraslicích byly dva závody. Pracovala jsem na předměstí v 01. Nahoře směrem na hranice byl závod 05. Vyráběly se doslova kilometry krásné krajky. Zakázek bylo myslím dost, ale přišlo nám to tehdy jako uměle ukončené,“ vzpomíná Bachmannová na rok 2001, kdy dostala výpověď. Své šikovné ruce poté uplatnila v automobilovém průmyslu.

Na práci v Krajce však vzpomíná v dobrém. „Byla zde dobrá parta, zažili jsme spoustu srandy. Občas až moc,“ směje se při vzpomínce na staré časy.

Podle jejích slov se zde daly vydělat i pěkné peníze, ale ženská musela být šikovná. „Hlídaly jsme stovky špulek s nitěmi, které si brala vyšívací mašina. Jedna řada byla nahoře, druhá dole. Na horní řadu jsme musely vyskočit na dřevěnou lavici u stroje a běhat po ní. Pokud se chyba neopravila, byla vidět a musela se poté opravovat,“ říká. Dojížděla do Krajky z nedaleké Rotavy spolu s mnoha dalšími. Pracovali zde lidé nejen z Kraslic, ale z celého okolí.

Zažila práci na nových strojích z Itálie i na hodně starých mašinách z Německa. Vzpomíná na dobrou partu lidí nebo závodní dovolenou, kdy se jí s kamarádkou podařilo dostat do Špindlerova Mlýna.

„Podobné dovolené byly většinou jen pro vyvolené, takže když jsme se tam dostaly s kamarádkou my dvě jako dělnice, tak jsme si to pořádně užily,“ říká dnes devětašedesátiletá Bachmannová. Doma má schované vzorky krajek, které tehdy vyráběla.

„No nejsou nádherné,“ říká. Přestože v podniku skončila před dlouhými osmnácti lety, dodnes je z jejích slov cítit lítost, jak tehdejší továrna na krásu dopadla.

Několik zajímavostí o budově závodu

- Vznik továrny v ulici ČSA v Kraslicích sahá hluboko do minulosti. Textilní výroba na této adrese započala v roce 1886 jako filiálka firmy J. L. de Ball & Co.nástupci, v. o. s., Lobberich.

- Během druhé světové války byla v části továrny zavedena výroba součástek pro letecký průmysl. Pro nedostatek mužských pracovních sil byl v části závodu během posledních let války zřízen ženský koncentrační tábor včetně ubytování. Byl součástí koncentračního tábora Flossenbürg.