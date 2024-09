I na Sokolovsku začaly krajské volby. Letos v Karlovarském kraji bojuje o přízeň voličů 19 politických stran a hnutí, což je o dvě více než před čtyřmi lety. Cílem je získat 45 křesel v krajském zastupitelstvu. Současně s krajskými volbami se konají i volby senátní, ve kterých lidé na Sokolovsku vybírají nového senátora po šesti letech. Hlasování začíná dnes ve 14 hodin a potrvá do soboty 21. září do 14 hodin.

Úderem 14. hodiny se v pátek otevřely volební místnosti i v Kraslicích na Sokolovsku. Ve volebním okrsku číslo 4, který sídlí na městském úřadě, postávalo chvíli před čtrnáctou hodinou šest. Ihned po otevření volební místnosti odvolili. Zajímavostí bylo, že hned dva z voličů odmítli volit senátora. Chtěli jen lístky do krajského zastupitelstva.

close info Zdroj: Deník zoom_in Krajské volby 2024

Deník se jich ptal proč."Senát mě nezajímá, chtěla jsem volit jen krajské zastupitele," říká jedna ze seniorek. Druhá oslovená naopak o této možnosti podle svých slov netušila. "Myslela jsem, že senátoři se volí pouze v Sokolově, v Kraslicích nikoliv," řekla překvapeně. Po informaci, že může volit i do Senátu a volební lístky ji dají v komisi prohlásila, že nezná kandidáty, a jelikož si je doma v klidu předem neprohlédla, volit je nebude. Objevil se zde i jeden z voličů, kterého komise nemohla najít v seznamu.

Poté zjistila, že je v jiném volebním okrsku. Komisaři ho nasměrovali do mateřské školy, kterou měl nedaleko svého bydliště. Členové volební komise zde měli připraveny i sladkosti v podobě bonboniéry, lízátek, bonbonů či zákusků. Měli je zřejmě na načerpání energie při krácení dlouhého času. Zároveň se však neváhali podělit, a kdo z voličů chtěl, mohl ochutnat.V ostatních volebních okrscích za naší přítomnosti volili lidé, jak do Senátu, tak do krajského zastupitelstva. Volby hned po zahájení probíhaly v Kraslicích v klidu, nikde nebyl nával ani nečekaný problém.

Volilo se i v Domě kultury v Kraslicích, tentokráte však hned ve vstupní hale a nikoli z boku v malém sále, jak bylo zvykem v minulosti. Důvodem jsou opravy tohoto sálu, které tam probíhají. Jeden z členů volební komise proto přidal další informační cedulky se šipkou, která voliče poslala správným směrem.

Krajské volby na Sokolovsku přinášejí rozmanitou škálu politických stran a hnutí, mezi nimiž nechybí tradiční subjekty jako ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL či KSČM. Na seznamu kandidujících se však objevují i nová a staronová uskupení. Spojení SPD a Trikolory, Přísaha, Vize pro Karlovarský kraj, Švýcarská demokracie nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté – Sdružení nezávislých.

Na seznamu odevzdaných kandidátek do krajských voleb nechybějí tradiční politické strany, jako je ODS, STAN, ANO, Piráti, KDU-ČSL, Místní, Volba pro kraj, Srdcem pro kraj nebo Sociální demokracie či KSČM, ale voliči budu vybírat i z nových uskupení. SPD jde do krajských voleb společně s Trikolorou, nechybí Přísaha či Vize pro Karlovarský kraj, staronové je i Místní hnutí nezávislých pro harmonický rozvoj obcí a měst, do krajských voleb kandiduje také Švýcarská demokracie, Volt Česko nebo Koalice Hlas samospráv a Spojení demokraté - Sdružení nezávislých a Společně pro kraj. Právě toto hnutí je překvapivou kometou na karlovarském politickém nebi. Lídrem je Jan Horník, známý a osvědčený politický matador, dlouholetý člen Karlovarského zastupitelstva a bývalý místopředseda Senátu ČR. Do krajských voleb kandiduje už posedmé. Naopak lídrem Starostů a nezávislých je jeho stranický kolega Petr Kulhánek.

V posledních krajských volbách v roce 2020 zvítězilo ANO v čele s Janou Mračkovou Vildumetzovou, která je i letos lídrem kandidátky tohoto hnutí. ANO tehdy získalo 13 mandátů, ale překvapivě skončilo v opozici. Vedení kraje se ujala koalice složená z hnutí STAN, TOP 09, Pirátů a dalších subjektů. Hejtmanem byl zvolen Petr Kulhánek, který kandiduje znovu i v letošních volbách.

V nadcházejících senátních volbách na Sokolovsku obhajuje svůj mandát Miroslav Balatka (Nezávislí za STAN s podporou TOP 09 a Pirátů), který se znovu uchází o senátorské křeslo. Proti němu stojí například advokát Josef Vaněk, kandidující za SPD, regionální politik a krajský zastupitel Jan Picka (Volba pro kraj) či Dana Wittnerová (Srdcem pro kraj). ANO do boje o Senát vysílá bývalou hejtmanku a současnou poslankyni Parlamentu ČR Janu Mračkovou Vildumetzovou, která je zároveň lídryní hnutí ANO do krajských voleb. Místní na post senátora nominovali Alexandra Tereka, starostu Horního Slavkova.

Tyto volby mají na Sokolovsku zvláštní politický nádech. Pokud by Jana Mračková Vildumetzová uspěla a stala se senátorkou, musela by opustit post poslankyně, jelikož zákon nepřipouští souběh těchto funkcí. Její náhradnicí v Poslanecké sněmovně by se pak automaticky stala Věra Procházková, která je současnou senátorkou na Karlovarsku. To by znamenalo, že by musela rezignovat na svůj senátorský mandát. "Na patřičných místech jsem to písemně odmítla," uvedla Věra Procházková.

Senátní obvod Sokolov zahrnuje celý okres Sokolov, část okresu Cheb a jižní část okresu Karlovy Vary, včetně obcí Toužim a Otročín.