V letošních krajských volbách , které se konají 20. a 21. září, budou voliči své zástupce do krajského parlamentu vybírat z tradičních stran a hnutí, ale i nových politických uskupení. A také se leckde mění lídři kandidátek. Občanští demokraté jdou letos do krajských voleb s podporou TO09.

"Neuzavřeli jsme koaliční smlouvu, ale pouze smlouvu o spolupráci," upřesnil Jiří Vaněček (ODS), který je zároveň lídrem této kandidátky. O jeho kandidatuře rozhodl o tom regionální sněm, který se konal už vloni 21. listopadu. Jiří Vaněček je od roku 2012 předsedou ODS v Karlovarském kraji a od roku 2010 současně předsedou ODS v místním sdružení v Karlových Varech. Dvojkou na této kandidátce je Michal Pospíšil (ODS), místostarosta Chebu, z třetího místa kandiduje současný poslanec Parlamentu a krajský radní Jan Bureš (ODS), a na čtvrtém místě je Lukáš Otys (TOP09). První pětku uzavírá Karel Jakobec (ODS), krajský radní a místostarosta Sokolova.

V minulých krajských volbách kandidovala Topka do krajských voleb společně se STAN a nezávislými s KOA, VPM Cheb a KDU-ČSL a ODS v koalici s KDU-ČSL.

Lídrem Starostů a nezávislých byl do krajských voleb zvolen Petr Kulhánek. I Starostové si pospíšili, krajský sněm v primárních volbách o Kulhánkově kandidatuře tajnou volbou rozhodl také loni v říjnu. Současný hejtman a bývalý primátor Karlových Varů vyhrál volbu proti Janu Kuchařovi, a to poměrem hlasů 31:19. „Děkuji za důvěru a silný mandát pro vedení kandidátky STAN do krajských voleb. Je to závazek, který budu naplňovat s maximálním úsilí a energií,“ uvedl k nominaci Petr Kulhánek. Jan Kuchař bude kandidovat ze druhého místa, za ním je Albert Tošovský a následují Robert Pisár, současný krajský zastupitel a Ladislav Hrubý.

Lídrem pirátské kandidátky do krajských voleb 2024 v Karlovarském kraji je současná krajská zastupitelka Markéta Monsportová. „V roce 2020 jsem šla do voleb s heslem „Náš západ není Zapadákov!“ Od té doby se hodně věcí v našem regionu začalo pomalu zlepšovat, ale dle průzkumů si stále velká část obyvatel myslí, že jsme na tom špatně. To i přesto, že oficiální data ukazují opak. V Karlovarském kraji si nevěříme a získání sebedůvěry a nastartování pozitivních změn není práce pro jedno volební období," uvedla k nominaci Markéta Monsportová. Na podpoře kulturního a kreativního průmyslu pracuje již nyní. Z pozice uvolněné zastupitelky Karlovarského kraje iniciovala vznik projektu Agentura 4K pro kulturní a kreativní průmysly Karlovarského kraje. Dvojkou Pirátů je Jindřich Čermák, současný krajský radní pro školství, trojkou je Vojtěch Franta a pětici prvních uzavírají Petr a Vítězslav Adamcovi.

Hnutí ANO povede do krajských voleb exhejtmanka Jana Mračková Vildumetzová, krajská předsedkyně ANO, poslankyně Parlamentu ČR a krajská zastupitelka. Ta se zároveň bude o hlasy voličů ucházet jako kandidátka hnutí ANO do Senátu na Sokolovsku a Mariánskolázeňsku. ANO má už rok sestavenou krajskou stínovou vládu, jíž je předsedkyní. "Máme rozdělené oblasti a připravujeme se na to, abychom po volbách, v případě úspěchu, mohli okamžitě pokračovat. Na denní bázi řešíme problémy v krajském zdravotnictví, školství, dopravě, snažili jsme se za lidi bojovat, když jim zavírali pobočky pošt, jednáme s policisty a hasiči, kteří nemají dostatek prostředků, potkáváme se starosty. V tom bychom po volbách pokračovali dál. Co by ale přestalo, to by byla podpora zbytečných agentur nebo poklonkování stávající vládě, která na Karlovarský kraj úplně zapomněla," uvedla Jana Mračková Vildumetzová.

Dvojkou na kandidátce hnutí ANO pro krajské volby je současný starosta Sokolova Petr Kubis, který před pěti lety zmíněnou Janu Mračkovou Vildumetzovou v pozici hejtmanky nahradil. Na třetím místě je Martin Hurajčík, který nyní zastává funkci starosty Mariánských Lázní. I Hurajčík si už na krajském úřadě působil, a to jako náměstek pro dopravu, kterou se zabývá i nyní. Čtyřkou je současná poslankyně a krajská zastupitelka Renata Oulehlová, která se zabývá sociální oblastí a první pětku uzavírá starosta Chebu Jan Vrba, který je i krajským zastupitelem. Jeho ambicí je přilákat do Karlovarského kraje více investorů, zajistit nová pracovní místa.

Krajskou kandidátku politického hnutí Volba pro kraj (VOK) povede dlouholetý starosta Hroznětína Martin Maleček. „Troufnu si říci, že za dobu svého působení v regionální politice znám dokonale problémy obyvatel našeho města, nedalekého Krušnohoří i celého karlovarského regionu. Důležité je ale říci, že společně s kolegy máme i návrhy a nápady na řešení těchto problémů, což považujeme za velmi jasný vzkaz voličům,“ uvedl Martin Maleček.

Vedle zmíněných dvou lídrů bude na kandidátce hnutí Volba pro kraj řada dalších jmen. Na druhém místě je radní pro školství z Chebu Štěpánka Černá, ze třetího místa zabojuje o hlasy voličů starosta Rotavy Michal Červenka, čtvrtým je Jan Picka, místostarosta Sokolova, který je zároveň kandidátem tohoto hnutí do Senátu a na pátém místě je Martin Vinš. „Naše kandidátní listina bude složena ze zkušených regionálních politiků a především slušných lidí. Kandidáty opravdu pečlivě vybíráme a chceme voličům nabídnout pracovité lidi, kteří nejsou spojeni se žádnými skandály ani tradičními politickými stranami, které řada skandálů a nepříjemných kauz provází nebo provázela," zdůraznil zakladatel hnutí Volba pro kraj Michal Soukup.

Hnutí Místní, bývalé Hnutí za harmonických rozvoj obcí a měst (HNHRM) povede do krajských voleb Dalibor Blažek, krajský radní a bývalý starosta Aše. Dvojkou je Patrik Pizinger, současný radní Karlovarského kraje, ze třetího místa voliče osloví Miroslav Egert, starosta Bochova a na čtvrtém místě je Luboš Pokorný. První pětku uzavírá Alexandr Terek.

Lidovci jdou do letošních krajských voleb v koalici s hnutím Starostové našeho kraje (SNK1). Dohodu o společném postupu obě uskupení uzavřela v březnu. Lídry koalice jsou Olga Haláková za KDU-ČSL, současná krajská radní pro kulturu a památkovou péči, a za SNK1 Eduard Frisch, starosta Sadova a krajský zastupitel. "Cílem naší koalice je získat podporu veřejnosti v krajských volbách, jako tomu bylo před čtyřmi lety," shodli se oba lídři. Trojkou je David Hanakovič, ze čtvrtého místa kandiduje Miloš Holík a první pětku doplňuje Ladislav Ludvík.

Lídrem hnutí Srdcem pro Karlovarský kraj bude současná krajská zastupitelka Jitka Pokorná, bývalá starostka Nové Role. "Já osobně povedu kandidátku srdcem," sdělila. Dvojkou je Pavel Čekan, bývalý starosta Ostrova a současný krajský zastupitel, na třetím místě je Marek Šír, čtyřkou Vladimír Valkoun a první pětici této kandidátky uzavírá Michal Šťovíček.

Lídrem hnutí Hlas pro Karlovarský kraj, což je nové uskupení na krajském volebním nebi, je nečekaně Jan Horník (STAN), bývalý senátor, současný krajský zastupitel a dlouholetý starosta Božího Daru. Dvojkou je Jana Rachno a trojkou Jiří Dietz.

SPD kandiduje do letošních krajských voleb společně s Trikolorou. Lídrem je Karla Maříková, současná poslankyně a krajská zastupitelka, dvojkou je krajský zastupitel Pavel Motešický, na třetím místě je Petr Nimrichter (SPD), karlovarský zastupitel a čtyřkou Věra Maříková, krajská zastupitelka. První pětku uzavírá David Cibera.

Lídrem hnutí Vize pro Karlovarský kraj, je Vít Hromádko, krajský radní pro oblast rozvoje venkova a zemědělství a starosta Hájku. Před čtyřmi lety kandidoval do krajských voleb za hnutí SNK1. Dvojkou je Helena Plitzová, trojkou Luboš Pastor, ze čtvrtého místa kandiduje Markéta Sinkulová Moravcová a pětkou je Josef Švajgl.

SOCDEM jde do krajských voleb s lídrem Tomášem Svobodou, lídrem Demokratickou stranu zelených - Za práva zvířat je Jana Labudíková. Tato strana má v první pětice samé ženy, Barboru Bienebergovou, Anežku Kunešovou, Annu Vavřincovou Janu Kučovou.

Komunisty povede do krajských voleb Miroslav Soural, hnutí Přísaha si za lídra zvolilo Vladimíra Kňákala, hnutí Správná volba pro kraj si jako jedničku zvolilo Pavlínu Maříkovou a Svobodné a soukromníky povede Jan Cetkovský. Švýcarskou demokracii povede Martin Prokop a lídrem hnutí Volt Česko je Josef Janů.