Zatímco dvacetičlenná opozice si prosadila, že rozpočet se bude projednávat na mimořádném jednání v pondělí 11. ledna, podle hejtmana Petra Kulhánka je to možné až v únoru. Rozpočet totiž vedení kraje v současnosti reviduje, doplňuje, a proto ho bude možné předložit až na řádném únorovém rokování.

„Akceptujeme zákonný požadavek skupiny zastupitelů na uspořádání zasedání zastupitelstva, kde si chtějí projednávat návrh krajského rozpočtu. Vedení kraje ale už před měsícem avizovalo, že příprava a revize rozpočtu je v plném proudu a chceme jej předložit v termínu řádného jednání 1. února. Mimořádným zasedáním spíše zbytečně ztratíme čas, který jsme mohli věnovat úkolům, jichž není málo,“ vysvětlil hejtman Kulhánek.

Bývalí radní původní návrh rozpočtu na rok 2021 schválili 30. listopadu. „Od té doby se ale parametry rozpočtu zásadně změnily. Jistě všichni vědí, že se do poslední chvíle roku prohluboval propad daňových příjmů v souvislosti s opatřeními proti koronaviru, navíc do toho zasáhl 'daňový balíček' schválený Sněmovnou. A my se v tuto chvíli snažíme stáhnout provozní schodek původně naplánovaný našimi předchůdci tak, abychom dosáhli podstatně nižšího rozdílu příjmů a výdajů,“ dodal hejtman.