Na rozdíl od mnoha velkých obcí v kraji, v nichž si lidé stěžují, že jim vláda omezila možnost pobytu na čerstvém vzduchu, si tak obyvatelé Královského Poříčí dokáží poradit.

„Když člověk chce, projde se, říká Radka Hauserová. Na procházce se psem jde směrem k silničnímu obchvatu obce, za kterým vyrostl obrovský val. Hned za ním je šachta a val má zabránit hluku a prachu z ní. „Tam se dá jít nahoru do přilehlého lesíku směrem na Pískový vrch. Kde tam končí katastr obce nevím, ale nikdo vás tam určitě kontrolovat nebude.“ Celým Královským Poříčím se táhne jedna tepna. Na druhou stranu od valu je Sokolov a centrum obce. „Tam chodíme s rodinu na procházky nejčastěji. Dcera jezdí na koloběžce a když projdete obcí tam i zpátky jsou to dobré tři kilometry. Pak se dá jít také na páteřní cyklostezku podél řeky Ohře, která vede až do Starého Sedla.

S ní souhlasí i dříve narozená Monika Tusinovschá, která má na dohled statek Bernard, kam před epidemií koronaviru mířily davy turistů. Teď je tam ticho. „Jsem už starší, a na procházky toho moc nepotřebuji. Ale projít se můžete ke statku, kolem sportovního areálu nebo celou obcí směrem na Sokolov. Kdo chce obejde Poříčí vrchním lesíkem a projde se až až,“ směje se.

Naopak jeden z největších katastrů na území okresu mají Kraslice, jeho hranice nemusí lidé řešit. Na sportování a procházky je toho opravdu hodně.

„V Počátkách, které spadají pod Kraslice, trávíme hodně času. Máme tam chalupu, a kdybych měl jít pěšky tami zpátky, je to pěkná štreka. Kraslický katastr je opravdu velký,“ říká Simon Lorenz z Kraslic.

Mnoho lidí zároveň neví, co vlastně katastr obce přesně znamená nebo kam až sahá. Pomoci jim mohou různé portály, z nichž jednoduchý a přehledný je například mapy.cz, kde si do kolonky zadají jméno obce a vyjede její katastrální území. Nejvíce o podobných záležitostech vědí i geodeti, kteří uvádějí několik postřehů.

„Každá obec může mít pod sebou několik katastrálních území. Například pod obec Kraslice spadají katastrální území Černá, Čirá, Hraničná, Kámen, Kostelní, Kraslice, Krásná u Kraslic, Liboc u Kraslic, Mlýnská, Počátky, Sněžná, Tisová u Kraslic, Valtéřov a Zelená Hora u Kraslic a po těchto územích se mohou obyvatelé obce podle opatření volně pohybovat,“ říká geodet Miroslav Balatka.

Geodeti doporučují i pro ně oblíbený portál nahlížení do katastru nemovitostí.

Zadá se v něm v kolonce obec a v políčku katastrální území se objeví seznam všech katastrů, které pod ni spadají.

Další variantou je již zmíněný portál mapy.cz, kde je to pro uživatele zřejmě nejpřehlednější a nejrychlejší. Do vyhledávání stačí opět zadat název obce a její hranice se zobrazí.

„Jenom pozor u menších osad, které nejsou obcí, například Sněžná, ukáže se pouze část obce Kraslice. Zadávat zkrátka obec, kde je obecní či městský úřad,“ dodává Balatka.