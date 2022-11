Jako vekou výhodu vidí vedení školy i to, že celý komplex by navíc propojil družinu, bývalou jídelnu a školu. "Potřebujeme odborné učebny pro jazyky, počítače a přírodovědné předměty. Také naše dílny jsou v havarijním stavu. Velkým plusem by tedy byla bezpečnost dětí při přesunu mezi těmito budovami. Nemusely by chodit hned vedle hlavní frekventované ulice. Rodiče dětí by jistě ocenili i možnost bezpečného vyložení dětí na parkovišti, které je součástí bývalé jídelny. Do nových prostor bychom chtěli přesunout i první, druhé a třetí třídy," říká ředitel ZŠ Dukelská Jan Kuzebauch.

Noví zastupitelé si také nechali spočítat předběžné náklady na rekonstrukci. Jde o několik variant, z nichž ta nejdražší je za zhruba 50 milionů korun. Výhodou je, že město by mohlo rekonstruovat postupně v delším časovém horizontu.

"Pokud dojde ke koupi, čekají nás v následujících dvou letech úkoly, a to zejména změna územního plánu, projektová dokumentace a další náležitosti. Ze studie proveditelnosti známe předpoklad orientačních nákladů na opravu této nemovitosti. Obestavěný prostor má 6061 metrů čtverečních. Cena za metr čtvereční, při dnešním vývoji cen ve stavebnictví, je uvažována na 9 tisíc korun. Za kompletní opravu celého objektu je odhad 54,5 milionu korun. Pokud se nebude realizovat podkroví, klesne výsledná cena řádově o 20 procent na cirka 43 milionů. Výhodou je, že tyto prostředky není nutné investovat ihned, ale průběžně," konstatovala radní Jiřina Junková.

Příští rok by mohla být hotova projektová dokumentace a změna územního plánu, došlo by k likvidaci skladu na pozemku. V roce 2024 by se opravilo přízemí, kde by vzniklo hygienické zázemí, šatny a dílny. V prvním patře pak tři odborné učebny včetně kabinetu a hygienického zázemí. Po opuštění současné části školy zvané Plzeňka, může dojít k její demolici.

"Poté v následujících letech, dle volných prostředků města, bude možné pokračovat v opravě dalšího podlaží a podkroví, které již budou vyžadovat větší opravu a tedy i finanční zátěž. Odhadem 40 milionů korun. Vzniknout by mohlo dalších pět učeben včetně zázemí," dodala Junková.

"Je to rozvojová investice. Spojí se stávající parcely školy a vnitřní parkoviště umožní rodičům vysazení dětí na bezpečném místě. V budoucnosti dojde k výstavbě chybějící tělocvičny nebo kombinaci se sportovní halou, která v Kraslicích chybí. Vedle peněz bude nezbytný čas," okomentoval současnou situaci bývalý starosta Otakar Mika.