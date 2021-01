Letos by se mohlo dostat například na seniory, sportovce nebo parkovací místa. Poslední slovo však budou mít zastupitelé.

Podle starosty Kraslic Romana Kotilínka by měla dostat nové zázemí pečovatelská služba, kterou město provozuje. „Sídlit by měla v objektu v ulici Pod Nádražím. Projektová dokumentace je hotova,“ řekl starosta. Na tento projekt už by mělo mít město takzvaně přiklepnutou dotaci. Počítá se i s nutnými opravami zázemí pro fotbalisty. Kdo zná kabiny pro sportovce, skladové prostory či toalety na fotbalovém hřišti, ví, že jsou jedny z nejhorších v celém kraji a rekonstrukci si zaslouží.

Fotbalisté mají dokonce zpracovanou studii na revitalizaci celého sportovního areálu. Na realizaci tohoto projektu by však bylo potřeba sehnat minimálně 20 milionů korun, což bude v dnešní době nelehký úkol.

Další větší investicí by měla být parkovací plocha na sídlišti Sever, na části tamní louky. Auta tam sice parkují neoficiálně už nyní, a to proto, že lidé z panelových domů nemají kde po příjezdu z práce odstavit auto.

"Investice půjdou i do mateřských a základních škol, oprav komunikací, chodníků a dalších,“ dodal starosta.