"Toto korektní jednání je v protikladu k jednání našeho dlouholetého německého partnera, který se nezdržoval ani tím, že by město Kraslice informoval. Na jednání rady města jsem byl zmocněn k odeslání stanoviska města Kraslice, ve kterém vyjádříme nesouhlas se způsobem, jakým se Gelsenwasser zachoval. Po konzultaci s právníkem je převod v souladu se zákony," pokračuje Mika. Zároveň uklidňuje občany Kraslic, že pro ně by tato změna neměla přinést žádné drastické změny či zdražování, jak se mnozí obávali. "Město má poloviční podíl a lidé nemusejí mít obavy," dodal Mika s tím, že předpokládá, že v budoucnu bude město usilovat o plnou kontrolu nad KMS. Jednání nových partnerů už bude v kompetenci nového zastupitelstva města.

Lidé argumentovali tím, že město by mělo mít předkupní právo na převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Podle předběžných právních názorů by tomu tak bylo v případě, že by Němci prodávali určitou část svého podílu, což v tomto případě není. Společnost Accolade v Kraslicích převzala veškeré akvizice bývalého podílníka.

Naprosto stejnou věc řeší v Chebu. Podle starosty Antonína Jalovce jde o jeden ze zásadních majetkových transferů, týkající se prakticky všech obyvatel města. I zde investiční skupina Accolade, která v okolí Chebu investovala miliardy do rozvoje průmyslových parků včetně Průmyslového parku I. v Dolních Dvorech a Panattoni South Parku u Podhradu, oznámila převzetí akvizic německé společnosti Gelsenwasser AG v České republice. Týká se to i menšinového podílu ve vodárenské společnosti Chevak a polovičního podílu v teplárenské firmě Terea Cheb.

"Je pro mě překvapením, že Gelsenwasser nenabídl tento majetek obcím, potažmo Chebu, které mají dle společenských smluv předkupní právo na jeho podíly. Budu usilovat o to, aby byla legálnost tohoto kroku přezkoumána. Za nekorektní považuji především to, že nás o transakci v závěru uplynulého pracovního týdne informoval kupující, nikoliv prodávající. Gelsenwasser navíc dobře věděl, že o odkoupení jeho akcií v Chevaku mají obce zájem, sám jsem spolu se starostou Františkových Lázní Kuchařem s nimi už před rokem o tomto záměru jednal," řekl Jalovec

Accolade se nyní stává klíčovým partnerem města hned v několika strategických oborech. "Je otázkou, jak bude této své síly využívat. Dobrým příslibem je, že z pozice starosty mohu konstatovat, že firma Accolade v regionu působí už skoro deset let, vždy dodržela všechny své závazky vůči městu a už řadu let se podílí i na financování společenského života v Chebu. Věřím, že tomu tak bude i nadále, protože touto akvizicí Accolade získává vůči městu velmi silné postavení," dodal Jalovec.