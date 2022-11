"Konec chirurga Krásného byl pro nás nečekaný, stejně jako pro jeho pacienty. Majitel polikliniky Lubomír Žifčák se snaží sehnat náhradu. Jedná předběžně s lékaři, kteří by se mohli v Kraslicích střídat a zajistit tak pacientům péči přímo v Kraslicích. Dříve jak v březnu či dubnu příštího roku to ale nebude. Víme, že to je zejména pro starší lidi problém. Proto se město bude snažit vyjít panu Žifčákovi vstříc a spolupracovat s ním," řekl místostarosta Kraslic Zdeněk Bíba.