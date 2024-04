"Zastupitelé návrh schválili. Jde o prostor bývalého autobusového nádraží. S rodinou, která tam bydlí jsme jednali, s administrativními změnami nemá problém. Nyní bude probíhat zákonný proces tak, aby mohlo k pojmenování lokality dojít oficiálně a Kraslice si mohly slavného rodáka připomínat," řekl starosta Kraslic Jan Šimek. V současné době slouží prostor z poloviny jako parkoviště a z poloviny jako zastávka pro autobusy.

"V souvislosti s výročím narození Julia Meinla I. je dobré uvést na pravou míru místo jeho narození. Tradičně šířený mýtus o rodném domu v Havlíčkově ulici je mylný a bohužel se po Kraslicích traduje napříč několika generacemi. Skutečný rodný dům čp. 609 se nacházel v dnešní Mánesově ulici (dříve Friedhofgasse, která nesla jméno podle dnes již zrušeného hřbitova nad trafostanicí) u odbočky do Skalní ulice, v místech dnešního železničního viaduktu. Dům byl zbořen před rokem 1890 v souvislosti se stavbou železnice z Dolního nádraží směrem do města. Za oběť tehdy padly nižší desítky domů, které stály v cestě železnému oři," připomněl historii místostarosta Kraslic Filip Beneš.

Na český původ Julia Meinla I. se často zapomíná, ale jeho následníci už po šest generací vždy pamatovali na své zdejší kořeny a rozvíjeli byznys v českých zemích. Bylo to za Rakousko-uherské monarchie, za první republiky i po dějinných změnách na počátku devadesátých let. Však také výzkum STEM/MARK letos ukázal, že značku Julius Meinl znají čtyři z pěti Čechů.

Už kolem roku 1900 měla rodina Julia Meinla obchody v Brně, Ostravě a Chebu. Ještě do první světové války zavedla v Rakousku-Uhersku systém maloobchodních řetězců podle britského vzoru a rychle získala dominantní tržní postavení i v českých zemích. Za první republiky provozovala v Československu stovku prodejen, které obsluhovaly 6,4 milionu zákazníků. Nacismus donutil přímé příbuzné Julia Meinla I. odejít z Rakouska do britského exilu. Komunismus zlikvidoval obchodní aktivity Meinlů ve střední a jihovýchodní Evropě. Avšak počátkem devadesátých let se značka Meinl na tyto trhy vrátila a jen v Česku otevřela sto supermarketů a síť drogerií Droxi.

Po několika úspěšných letech v různých maloobchodních segmentech se nakonec rodina Meinlů rozhodla soustředit na to, co vždycky uměla nejlépe – na gurmánské zboží a na služby prémiové kvality za dostupné ceny, a z Česka se stáhla.

Ovšem nebýt Česka, s trochou nadsázky řečeno, více než 160 let trvající příběh podnikatelské rodiny Meinlů by se patrně nikdy nezačal psát. Dnes, o šest generací později, je rodina Julia Meinla jedním z nejvýznamnějších privátních investorů ve střední Evropě. Přenesla odkaz svého zakladatele, tedy inovativnost, kvalitu a skvělou zákaznickou zkušenost, blíže k moderním ideálům udržitelnosti podnikání a prostředí kolem nás a adaptovala jej na nové potřeby lidí. V roce 2016 se na těchto principech zrodil i koncept rezidencí s exkluzivními službami pod značkou The Julius. Koncept vznikl ve firmě Julius Meinl.