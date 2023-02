Kdyby spoluhráčům ukázal v Kraslicích zázemí, ve kterém fotbalově rostl, možná by mu nevěřili. V současné době v něm mají v mládežnických kategoriích 80 dětí. A všichni, dokonce i jejich bývalí trenéři, mají nebo měli stejné zázemí kraslického fotbalového klubu. Od sedmdesátých let se nezměnilo. Tvoří ho poskládané stavební buňky, které jsou v katastrofálním stavu. Město má hotový projekt na nové zázemí, ale nyní přišlo s náhradní alternativou, která je levnější, protože neuspěli s dotací. Zastupitelé ji zváží a pak vyberou tu, která se realizuje. Začít by se mělo ještě letos.

"Mnohde to padá doslova na hlavu. Je to nebezpečné. Děsím se toho, že někdo přijede a celé to zavře. A jsme bez fotbalu, kam v mládežnických kategoriích chodí 80 dětí a další se hlásí," řekl jeden z nových zastupitelů Karel Harant.

K němu se přidal i Jaroslav Souhrada. Ten působil v zastupitelstvu i v předchozích letech. "Zase cosi odsouváme a začínáme od nuly. Pojďme konečně už jednu akci dokončit. Seberme tu odvahu," uvedl.

Na zastupitelstvu nechyběli ani zástupci kraslického fotbalu. Těm se levnější alternativa moc nezamlouvala, ale nutno dodat, že ji ještě před zasedáním neviděli. Argumentovali hlavně tím, že mají jednu z největších mládežnických základen v kraji a potřebují kvalitní zázemí ve kterém nesmí chybět několik kabin pro hráče, rozhodčí, sociální zařízení nebo klubovna. "Zázemí je ostuda. Pořádáme řadu turnajů a zázemí je hrozné. Pro ty mladé by byl nový fotbalový stánek velkou motivací," řekl předseda klubu Tomáš Procházka. Spolu s dalšími fotbalisty a trenéry mládeže kvitovali fakt, že vedení Kraslic s nimi souhlasí a má vůli s tím něco udělat. Čtvrteční rozhodnutí zastupitelů jim dalo naději.

Zastupitelé Kraslic totiž uvolnili 32 milionů korun na nové zázemí fotbalistů. Částka zahrnuje již připravený projekt z roku 2019, kterému nic nebrání v realizaci. Až na tu sumu. Město totiž doufalo v dotaci od Národní sportovní agentury. Tak však nevyšla a současné vedení Kraslic se snaží najít alternativní variantu levnějšího sportovního zázemí pro fotbalisty. Nechá si připravit další projekt, který dílo zlevní o zhruba polovinu. Chybět v něm bude oproti původnímu oprava například hlavní tribuny. Dražší projekt řeší totiž celý areál jako celek, nejen kabiny. V březnu zastupitelé rozhodnou, kterou variantu Kraslice ze svého rozpočtu zaplatí. Město má totiž před sebou řadu dalších projektů, které spolykají desítky milionů korun.

"Město neúspěšně žádalo o dotaci u Národní sportovní agentury i ministerstva práce a sociálních věcí. Agentura by měla vypsat ještě jednu výzvu, tak uvidíme. Za to, co je nyní navrženo se nám zdá cena vysoká. Podobný projekt lze dle příslibu projektanta pořídit za polovinu. Necháme si ho vypracovat a na příštím zastupitelstvu se rozhodneme jakou variantu zvolíme. Shodneme se s fotbalisty v tom, že nové zázemí je potřeba," řekl starosta Kraslic Jan Šimek.

Nový projekt by nepočítal s výstavbou nových tribun. Současné by se musely postupně rekonstruovat. S jednou už začali sami fotbalisté a je hotova. V minulém roce se jim také podařilo zabudovat přímo pod hrací plochu zavlažování, takže je vidět, že jim areál a jeho stav není lhostejný.

"Kabiny jsou ze sedmdesátých let, kdy se zde konala první okrsková spartakiáda. Zažil jsem je i já jako fotbalista a později jako trenér mládeže. Zažil jsem také, že se občas propadla podlaha. Nakoupili jsme dřevotřísku, opravili ji a jelo se dál. Dnes se tam propadají už i střechy. O záchodech raději nemluvím. Kdo na nich byl, ví o čem mluvím. Řada talentovaných kluků šla z Kraslic do Baníku Sokolov, Teplic, Plzně, Slavie či reprezentace. Tam poté doslova čuměli, jaké nesrovnatelné podmínky mají jiné kluby," řekl Milan Šudák, pod kterým své první fotbalové krůčky dělal například pozdější reprezentant Michael Krmenčík.