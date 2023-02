Krasličtí zastupitelé vyhověli žádostem několika společností, které zajišťují či budou poskytovat zdravotní péči na tamní poliklinice. Ze svého rozpočtu na tento rok uvolní téměř 947 tisíc korun. Přidat by se měly i okolní obce, jejichž občané také vyhledávají zdravotní péči ve zmíněném zařízení. Pokud by k podpoře nedošlo, na poliklinice by reálně hrozilo omezení lékařské péče.

"Podle předběžného rozpočtu stouply majiteli polikliniky náklady na energie o 900 tisíc korun. Požádal nás, abychom se z poloviny na těchto nákladech jako město podíleli s tím, že zdražení nepřenese na samotné lékaře. Soustu z nich by to totiž nemuselo akceptovat a hrozilo by, že odejdou jinam. Minimálně pro tento rok nám přijde podpora smysluplná," řekl starosta Kraslic Jan Šimek k žádosti společnosti, která polikliniku provozuje.

Další žádost je od společnosti Medlife Surgery. Od března by měly v Kraslicích začít ordinovat dva chirurgové. Společnost pro ně požaduje odpovídající zázemí ordinace. Podle odhadů bude třeba 800 tisíc korun, město se bude podílet 200 tisíci. "Ordinace po bývalém chirurgovi zůstala ve stavu holobytu. Údajně tam nenechal vůbec nic," podotkl starosta k odchodu bývalého chirurga, který zmizel prakticky ze dne na den. Město si vyžádalo dobu udržitelnosti minimálně pět let. Pokud by ambulance skončila dřív, grant by se Kraslicím vrátil.

FOTO: Červený živý řetěz studentů propojil integrovanou školu s mostem lásky

S tím částečně souvisí i třetí žádost, a tou je dlouhodobě ztrátový provoz rentgenu. "Na poliklinice dlouhodobě nejede na plnou kapacitu. K tomu se přidalo nedávné ukončení provozu chirurgické ambulance, které se na provozu rentgenu projevilo též. Z hlediska finančního je rentgen a jeho provoz naprosto ztrátový. Provozující společnosti tak nedává ekonomický smysl. Žádají proto o 25 tisíc korun na měsíc, což je 300 tisíc korun ročně," konstatuje Šimek. Žádost podala společnost Mediag PB s.r.o.

Podle starosty by se na provozu polikliniky měly podílet i okolní obce, což prý předběžně přislíbily. Jednalo se i o podpoře ze strany Dobrovolného svazku měst a obcí Kraslicka.

"Podpora lékařské péče v jakémkoliv směru je podle mě obvyklá v mnoha městech. Vybavují lékařům ordinace, dávají byty nebo nabízejí stavební parcely, aby ve městě zůstali. Nevidím tedy problém v tom, aby Kraslice a okolní obce podpořily provoz polikliniky. Dnes lidé musí na chirurgii do Sokolova, kde je v ambulanci totálně narváno každý den, kdy ordinují," řekla jedna ze seniorek Marie Kajabová z Kraslic.