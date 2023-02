Jde o nemovitost, která dříve patřila zdejší Střední škole výroby hudebních nástrojů a nachází se v ulici Pod Nádražím. Město ji před lety koupilo a chtělo ji přestavět na byty a nové zázemí s pečovatelskou službou. S projektem za 26 milionů korun měla tehdy pomoci dotace. Ta však nevyšla a Kraslice navíc poté odkoupily od Karlovarského kraje budovu bývalého internátu na sídlišti Sever, ve které by v budoucnu mohlo vzniknout prakticky to samé. V objektu Pod nádražím se navíc objevily zásadní chyby v projektu. Začal se také finančně velmi navyšovat. "Jde o zmařenou investici ve výši čtyř milionů korun a město se od akce rozhodlo odstoupit. Nyní se objekt pokusíme prodat," potvrdil starosta Kraslic Jan Šimek. Bývalý starosta Otakar Mika uvedl, že dotaci měli tehdy slíbenou ale nevyšla, protože firma která měla realizaci provést, nebyla schopna dodržet závazky. "Stáli jsme tehdy před rozhodnutím co dál. Došli jsme k závěru, že ztráty by byly ještě větší a proto se rada města rozhodla akci zastavit. Ztratila opodstatnění i kvůli následné koupi internátu. Ten projekt neměl nikdy vzniknout," řekl Mika.