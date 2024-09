"Nedělní narychlo zorganizovaná sbírka ukázala, jak umí být lidé v Kraslicích solidární. Většinou přinášeli balené vody a pak i další potřebné zboží, jako jsou polévky, čaje, sušenky a také dezinfekční prostředky. Někdy přijeli autem a darovali celý obsah kufru, někdy to byl zase plný nákupní košík. V některých případech dokonce věnovali peníze. Nejvyšší částka byla dva tisíce korun, za které jsme nakoupili další potřebné zboží," řekl ředitel Potravinové banky Milan Hloušek.

Darované věci v Potravinové bance roztřídili a naskládali na palety tak, aby je mohli odvážet do centrálního skladu České federace potravinových bank. "Pomoc od potravinových bank přijde vhod hlavně po opadnutí toho nejhoršího. Už nyní se proto připravujeme, abychom co nejrychleji dokázali pomoci tam, kde to bude potřeba. Všem dárcům děkujeme," dodal Hloušek.

Vzhledem k tomu, že se Karlovarskému kraji vyhnula vlna mohutných přívalových dešťů a úřadoval zde „jen“ silný vítr, množí se dotazy ohledně organizování sběru humanitární pomoci pro území postižená povodněmi. Ty směřují nejen k profesionálním i dobrovolným hasičům, ale také k obcím a krajskému úřadu.

„Shromažďování pomoci je možné až ve chvíli, kdy jsou známy požadavky z postižených území. V současnosti nebyl vznesen požadavek na poskytnutí humanitární pomoci, a proto prosíme obyvatele našeho kraje, aby zatím nikam nevozili jakoukoliv pomoc a vyčkali zveřejnění oficiálních sbírek s určením druhu pomoci a organizačními pokyny k provedení sbírek,“ uvedl Lukáš Černý z Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje.

"Aktuální informace nejen k organizované pomoci, ale také ke stavu likvidace škod a zprovoznění místních komunikací můžete sledovat na facebooku Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. I nadále doporučujeme obezřetnost při pohybu venku," říká za Karlovarský krajský úřad Veronika Svobodová.