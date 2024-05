Velitel městské policie Miroslav Dörfler zdůrazňuje, že zde nejsou jen kvůli represi či vybírání pokut, ale jsou připraveni zejména pomoci místním občanům.

„V současné době má městská policie v Kraslicích oficiálně dva strážníky, kteří mohou vykonávat službu, a jednoho strážníka čekatele, který je momentálně ve škole v Příbrami. Ten by mohl začít sloužit od července. Pak máme vytipovaného ještě jednoho kolegu a toho pátého bychom rádi našli ve výběrovém řízení, které bude v září. Tam zároveň budeme ve výběrovém řízení hledat dva asistenty prevence kriminality, kteří by zde měli začít také působit. Na asistenty poskytuje finance Ministerstvo vnitra," říká velitel strážníků, který má za sebou bohaté zkušenosti u státní policie, kde pracoval předchozích 25 let. Neméně zkušený je i jeho kolega, který do Kraslic přišel s dvaadvacetiletou praxí u městské policie. Oba dva se shodují v tom, že nejdůležitější je vybrat si ty správné kolegy.