Letošní velikonoční razítko, kterým budou zaměstnanci pošty v Kraslicích razítkovat dopisy a pohlednice, je s motivem beránka. Zájemci je mohou získat v termínu od 25. do 28. března.

Letošní velikonoční razítko. | Foto: Česká pošta

"Pokud nemáte možnost na poštu v Kraslicích zavítat přímo a chcete získat speciální velikonoční razítko, postup je stejný jako v předchozích letech. Na pohlednici je nutné napsat adresu toho, komu chcete přání adresovat, a nalepit poštovní známku. Přání pak vložíte do ofrankované obálky, kterou pošlete na adresu Velikonoční pošta, 358 01 Kraslice. Zaměstnanci pošty váš pohled orazítkují a odešlou adresátovi," uvedl mluvčí České pošty Ivo Vysoudil.

Kraslické velikonoční razítko patří mezi pravidelná tradiční příležitostná poštovní razítka vedle nejoblíbenější Ježíškovy pošty na Božím Daru, Silvestrovského razítka na Pražském Hradě nebo Valentýnského razítka v Milostíně. Do Kraslic už od devadesátých let minulého století přicházejí vždy o Velikonocích listovní zásilky s tím, že se zájemcům vrátí oraženy každoročně obměňovaným motivem. Zatímco na loňském razítku byl motiv kuřete, to letošní, z dílny Pavla Sivka, má motiv velikonočního beránka.

Za loňský orazili zaměstnanci pošty v Kraslicích příležitostným razítkem 40 kilogramů zásilek, což představuje více než osm tisíc kusů, a to nejen z celé České republiky, ale také z okolních států, jako jsou Německo, Polsko či Slovensko. Zásilky pak zamířily do evropských zemí, ale také do Austrálie, Japonska, Thajska, USA, Hongkongu, Kalifornie či Maroka.