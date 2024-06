"Zdá se, že ne úplně vše funguje a je zde prostor pro velkou sebereflexi ze strany vedení. Bylo to opravdu stylem, který se neukazuje jako dlouhodobě slučitelný a nebylo cílem zhoršovat náladu a dospět do stavu, kdy opravdu tolik lidí je nejistých, nespokojených. Jsme si vědomi toho, že tohle ničemu neprospívá a minimálně za mě a myslím si, že i za všechny členy rady to není to, co jsme chtěli. Jsme si vědomi toho, že tohle nepřispívá k ničemu a už vůbec ne k nějakému vývoji a rozvoji našeho města. A tady vidím spoustu chyb na naší straně, které já jsem si neuvědomoval. Pustili jsme se do toho v nějakém presu nějakým tempem a nekoukali jsme napravo, nalevo v mnoha ohledech. A opravdu jsme si mohli ublížit. A za to se tady otevřeně omlouvám," řekl starosta Jan Šimek před zastupiteli i veřejností s tím, že chce situaci radikálně a co nejdříve změnit.

"Není to komfortní situace pro mě, protože to jsou věci, které jsme chtěli řešit interně. Samozřejmě vedoucí a někteří řadoví pracovníci úřadů mají právo na to řešit problém i na téhle úrovni. Byť určitě já za sebe nebudu přecházet k nějakým detailům, co bylo, jak bylo. To, co chci říci, je to, že ten problém nevidím za týden, ale tenhle velký problém vzniknul za dlouhé období téměř rok a třičtvrtě, a proto si myslím, že ani není možný ho vyřešit za týden pohovory s vedoucími odborů. Ale to, co tady slyším je pro mě hodně pozitivní. Důležité je, aby úředníci, kteří zvažují setrvání tady na úřadě, aby to opravdu dobře zvážili, usoudili a správně se rozhodli. A já se budu opakovat. V mém zájmu je, aby úřad dál fungoval, nechci nějaký jeho rozklad. Ale fungovat může za předpokladu, když to bude v symbióze s dalšími orgány města, jako je například zastupitelstvo," dodal Semrád.

Promluvily i některé z úřednic. "Prostě momentálně mám pocit, že i když jsme tady o tom mluvili každý, tak mám z toho pocit zmaru, že se s tím nic nedá dělat. To je můj osobní názor," říká jedna z nich.

Každopádně obnovení důvěry nebude jednoduchá záležitost a musí na ní pracovat obě dvě strany. Konkrétnější být nechtěla ani jedna ze stran, ale vesměs to shrnul starosta Šimek.

"My tím, že jsme opravdu neměli asi zkušenosti, tak jsme se do něčeho pouštěli, byť s dobrou vírou, stylem, který nakonec tolik toho dobrého očekávání nepřinesl. A jak se ukazuje, tak v mnoha případech i hodně škodil," dodal.

Pokud by to došlo k ochromení činnosti úřadu doplatí na to zejména občané. Těm by se zřejmě prodloužily lhůty nutné k vyřízení jejich záležitostí a v krajním případě by museli například do Sokolova. Pokud odejdou kvalifikovaní pracovníci se všemi potřebnými zkouškami a třeba dvacetiletou praxí, tak po nich sáhne jakýkoliv úřad v regionu a přivítá je s otevřenou náručí. Na kraslickou radnici se pak už zřejmě nikdy nevrátí. Pomyslný míč je na obou stranách a lidé mohou jen doufat, že se během následujících dvou měsíců, kdy běží výpovědní lhůta, podaří eliminovat alespoň ty největší problémy.