Vrchní soud proto rozhodnutí krajského soudu zrušil. Plzeňský soud se tak bude muset znovu zabývat žalobou Karlovarského kraje.

„My jsme se s rozhodnutím krajského soudu neztotožnili. A to zejména protože neexistuje důkaz o vlastnictví sbírky hudebních nástrojů společností Amati – Denak, která přesto byla zahrnuta jako součást jejího majetku v insolvenčním řízení. Karlovarský kraj proto podal žalobu ve smyslu vyloučení věci z majetku dlužníka, aby nemohlo být se sbírkou nakládáno v rámci insolvenčního řízení. Předpokládali jsme, že společnost bude muset doložit nabývací titul k prokázání vlastnického práva. Očekávali jsme, že když tímto dlužník nebude disponovat, soud sbírku pro pochybnosti ohledně vlastnictví z majetkové podstaty vyloučí a bude tak zajištěna její ochrana před případným rozprodáním. Tak se ale nestalo a soud rozhodl ve prospěch společnosti Amati – Denak, s.r.o., a to i přesto, že uvedená společnost vlastnictví sbírky nijak nedoložila," řekl hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek.

Vlastnické právo bylo přiřknuto společnosti Amati -Denak z titulu mimořádného vydržení. "Z mého pohledu jde o posvěcenou krádež. Ale že právo a spravedlnost je v Plzni těžko pohledat není novina. Předpokládám odvolání a kvalifikovanější posouzení svědeckých výpovědí," okomentoval rozhodnutí plzeňského soudu Otakar Mika z Kraslic. Jezdí pravidelně na soudní stání osobně, a to z titulu zástupce petičního výboru. Petici, která chce zachování historické sbírky pro kraj, respektive pro Kraslice, podepsalo dva tisíce lidí.

Místní muzikanti si nedokážou představit, že by o sbírku město přišlo. Považují ji za historické dědictví Kraslic. Pokud soud rozhodne, že by měla připadnout kraji, chce s ním vedení města jednat a vystavit ji ve městě. „Pokud jen něco ze sbírky zmizí, už to nikdo nikdy nedá dohromady celé,“ řekl jeden z kraslických muzikantů Josef Novotný.