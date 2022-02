Masopustní průvod zamířil po lávce směrem k supermarketu Albert, kde se na chvíli zastavil. „U Albertu lidé začali zpívat a divadelníci, kteří byli součástí průvodu, odříkali několik básniček. Poté se průvod vydal k obchodnímu domu Billa, kde jsme se opět zastavili a zpívali. Další zastávka byla před kraslickým Kostelem Božího těla,“ dodala dále ředitelka.

V zahradě kraslického Domu kultury se pak odehrálo odpolední masopustní veselí. K tanci zahrála kapela Staré pušky, lidé mohli ochutnat speciální masopustní koblížky nebo se zúčastnit soutěže o nejlepší dětskou, dospěláckou a kolektivní masku.

Město Kraslice a kraslické Městské kulturní centrum uspořádaly v sobotu 26. února masopust.Zdroj: Deník/Lenka ProkšováTu nejlepší masku za dospělé vyhrál řezník se svými salámy. Za děti pak uspěla víla. „Jsme rádi, že i za tohoto nevlídného, zimního počasí je účast na masopustu hojná. Průvodu se účastnily určitě desítky lidí,“ řekla Botlíková.

Nepřehlédnutelný kostým si na kraslický masopustní průvod oblékl umělec Petr Habart z Chomutova. „Je to babka, která nese nůši, ve které má dědka. No a ten dědek, to jsem já,“ uvedl Habart.

„Pocházím z kraje, kde se masopust slaví ve velkém. Můj tatínek žil totiž na Milevsku, kde se masopustní průvody dodržují více než 50 let,“ řekl Habart.