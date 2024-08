"Jsme přesvědčeni o tom, že náš požadavek je důvodný. Tristní stav některých komunikací územního obvodu Kraslic uznal dokonce i ředitel Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje (KSÚSKK) v korespondenci z února 2024 s vedením Města Kraslic. Z jednání s vedením KSÚSKK je patrné, že náš správní obvod trpí z pohledu udržitelné obnovy nedostatkem financí. Je nám jasné a chápeme, že nelze realizovat opravy a investování do všech problematických úseků v nejkratším časovém horizontu, nicméně některé si (s apelem na jejich havarijní stav) zaslouží zařazení do plánu investic a to okamžitě," říká místostarosta Kraslic Filip Beneš s tím, že stovky podpisů v online petici, ale také dalšími desítkami podpisů na petičních arších na několika místech ve městě, ho utvrzují v tom, že jdou správnou cestou.

Přes složitou finanční situaci a řadu komplikací při realizaci, se v Kraslicích zavázali ročně opravit okolo 10 procent svých komunikací.

"Co ale naplat, když některé z krajských komunikací jsou v alarmujícím stavu. Pojďme to změnit, náš hlas musí být více slyšet. Zřejmě je to z Kraslic do centra regionu příliš daleko," dodává Beneš.

Petice v papírové podobě je k dispozici na těchto místech: Čerpací stanice Schnell Hraničná, Zapomněnka u kostela, Informační centrum MKC a podatelna městského úřadu.

Mezi hlavními důvody uvedeny v petici,k je nezařazení ani jedné z komunikací územního obvodu města Kraslic do plánu investic Krajské správy a údržby silnic v roce 2024, aniž by byl brán v potaz jejich tristní stav. Dále je to alarmující stav (hluboké výtluky, trhliny, rozsáhlé drolení mikrokoberce, výrazné nerovnosti vozovky) komunikací III. třídy jako například ulic Havlíčkova, Západní, Novoveská a komunikace ze směru Kraslice-Počátky, Kostelní, dále také v silně vytížených a frekventovaných úsecích silnic II. třídy ze směru Oloví – Kraslice a Kraslice – Hraničná. Mezi Olovím a Kraslicemi, již na části úseku položili silničáři nový povrch. V těchto dnech tak dochází k vodorovnému dopravnímu značení.

Petentům vadí i výtluky a neutěšený vzhled hraničního přechodu Kraslice-Hraničná, který je jeden z nejvytíženějších hraničních přechodů v majetku Karlovarského kraje. Tyto všechny výtky v petici upozorňují na to, že provoz na těchto komunikacích ohrožuje bezpečnost a zdraví osob a v neposlední řadě má dopady na technický stav vozidel.

Karlovarský kraj má údržbu silniční sítě na starosti a krajská správa silnic spadá pod Karlovarský kraj. O stavu některých úseků se přesvědčil i hejtman Petr Kulhánek, kterého na obhlídku stavu silnic vyzval senátor Miroslav Balatka. "Jeli jsme na Kostelní, silnice tedy fakt "maso", až na okraj Lubů, potom zpátky přes Černou a Sněžnou do Kraslic, kde byla už podstatná část cest po opravách podstatně lepší než na Počátcích a hejtmanovo auto už úpělo méně nebo si na opravených površích spokojeně svištělo. Jak říkal hejtman, všechno je otázka peněz, silnice ve správě Karlovarského kraje jsou podfinancované a chybí na to, aby se dostaly celokrajsky do únosného stavu více než dvě miliardy korun," říká Balatka. Z dat KSÚSKK vyplývá, že horší situace s kvalitou silnic než na Kraslicku je v okolí Toužimi. Podobná situace je na Nejdecku, kde se stejně jako v okolí Kraslic jedná zejména o horské oblasti s řídkým osídlením, kde je situace nejhorší. Pokud by kraj pokračoval v opravách tempem jako doposud, situace v celém kraji se zlepší do pěti až osmi let. Taková je prý realita. Do těchto regionů jdou peníze v podobné výši. V letech 2021-23 šlo na údržbu silnic na Kraslicku více než 123 milionů korun a opravilo se skoro 27 kilometrů cest. V roce 2024 je v plánu investovat skoro 60 milionů korun. To vyplývá z informací ze správy silnic.

"Petice kromě silnice na Počátky poukazuje i na silnice ve městě, kde nebylo možné podle ředitele KSÚSKK vzhledem ke zpoždění zakázek města na kanalizaci nebo chodníky opravu provést, i když byla na loňský nebo letošní rok plánovaná. Na Novoveskou, kde byla oprava havarijního stavu komunikace k obytným domům již krajskou správou silnic a krajským radním pro dopravu přislíbena na letošní rok. Konečně. Ještě na tento rok je také naplánovaná oprava části silnice z Oloví," dodal Balatka.