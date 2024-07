Co vás vedlo k tomu, že přijedou pouze česko slovenské revivaly?

Letošní ročník je v pořadí už jedenáctý a návštěvníci se mají na co těšit. Pořadatelé udělali oproti minulým ročníkům jednu změnu, a to ve výběru kapel. Do Kraslic vždy zvali mix českých i zahraničních revivalů světových kapel. Letošní výběr bude pouze česko - slovenský. O tom, co je k tomu vedlo a na co se mohou posluchači těšit, prozradil Deníku jeden z pořadatelů Tomáš Cvek.

„Letošní novinkou a tak trochu změnou je, že na akci v městských sadech vystoupí revivaly známých česko - slovenských kapel. Nápad se nám s kolegou Standou Fořtem začal rodit v hlavách při loňském festivalu. Když tehdy nastoupila na podium revivalová kapela známé české skupiny Olympic, zvedla se vlna sedících posluchačů a zamířila přímo pod podium, kde začali tančit a zpívat známé hity české kapely. Řekli jsme si ok, proč nezkusit pozvat další kapely, jejichž písně jsou profláknuté mezi všemi generacemi.

Koho jste tedy pozvali?

Účast potvrdily kapely OLYMPIC revival band, LUCIE tribute Šumperk, TEAM revival Znojmo, ELÁN Haná tribute, DIVOKEJ BILL revival a HARLEJ revival band z Olomouce. Drtivou většinu textů těchto kapel zná téměř každý. Jejich hity se hrají na koncertech či v rádiích dlouhé roky. Neříkám, že hity ostatních kapel, které zpívají v angličtině nebo němčině lidé také neznají, ale přeci jen jich není tolik.

Revivalových kapel je spousta. Podle čeho vybíráte?

Podle kvality. Vždy jsme se snažili přitáhnout muzikanty, kteří něco umí. Ti, co to dělají špatně, se sem nedostanou. Vždy je s kolegou naposloucháváme nebo je známe osobně či z recenzí ostatních muzikantů. Je kolem toho plno práce, telefonování, zařizování, shánění peněz. Pomáhají dobrovolníci, místní firmy i město.

Chystáte pro sběratele opět pivní kelímky speciálně k této akci?

Ano. Už šest let používáme ekologické vratné kelímky. I letos tak případným zájemcům přibude další kousek do sbírky. A když ho budete chtít vrátit, tak se nebojte. My s prachama neutečeme.

Vaše občerstvení na akcích bylo vždy super, ale vloni poprvé skřípalo. Čím to?

Catering jsme se snažili na našich menších akcích zajišťovat vždy sami a byla s ním spokojenost. Na těchto větších akcích to už není v našich silách, děláme to ve dvou a pomáhají rodinní příslušníci. Proto jsme i loni oslovili externí firmu a přiznávám, že to nebyla dobrá volba. Fanouškům ale mohu slíbit, že letos už se nebudou opakovat nekonečné fronty na pivo. Točit se bude na třech místech a jídla bude také dost.

3Kraslický Revival fest letos vsadil na oblíbené česko-slovenské kapely | Video: Roman Cichocki

Kdy se festival koná a kde mohou lidé koupit lístky?

Revival fest se v koná v sobotu 13. července v městských sadech v Kraslicích. Startujeme ve 13 hodin a vstupenky lze zakoupit v předprodeji za 300 korun v informačním centru v Kraslicích, které sídlí v Domě kultury. Na místě pak budou k mání za 350 korun.