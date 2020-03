Vystoupí na něm Stanislava Tothová, bubeníci z Mateřídoušky a Hadem pro mého Munga. Přesně před rokem šneci jako první v Kraslicích uspořádali benefiční koncert pro tehdy pětiletou Nelinku, která trpí řadou vážných onemocnění. Netušili, jakou vlnu pozitivních emocí to u lidí vyvolá a kolik následných akcí po celý rok vznikne na podporu této báječné holčičky.

"Rok s rokem se sešel a my se rozhodli pro další podpůrnou akci a to přímo u nás v bezpečné ulitě Šneka. Přijďte stejně jako v loňském roce Nelinku podpořit. Stojí to za to, věřte nám. Nelinka dělá obrovské pokroky a my ji fandíme," vzkazují šneci.