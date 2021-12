K videu se po ihned den po jednání zastupitelstva vyjádřil vyjádřil i zastupitel Dašek. "Bohužel jsem reagoval tak jak jsem zvyklý, nestydím se za nic z toho co tam padlo. Jen bych rád uvedl na pravou míru zde zmíněnou hlášku o lidech ve městě. Citoval jsem ne úplně přesně pana Polreicha. Video s ním jsem umístil na sociální sítě. Za zbytek si nesu plnou zodpovědnost a myslím, že již nemám právo setrvávat na postu zastupitele. Byl bych velice nerad, aby ostatní přítomní byli pranýřováni za to co jsem řekl já. Bylo to emotivní zastupitelstvo, ale to mě samozřejmě neomlouvá. Chápu reakce a přijměte mou omluvu a nemusíte se bát už se to nikdy nestane," řekl Dašek.

Na videu Dašek zmínil výrok známého kuchaře Zdeňka Pohlreicha, že nevýhoda sociálních sítí je ta, že každej kretén dostane slovo. V příštím volebním období už podle svých slov se židlí zastupitele nepočítá a rád se prý posadí mezi veřejnost a bude poslouchat co tam ta kozatá vlasatá bude říkat. Svůj monolog zakončil slovem kráva.

V zastupitelstvu ho nahradí Aleš Vlček. Ten pracuje jako mistr odborného výcviku při Střední živnostenské škole Sokolov. Své povolání vykonává na pobočce školy v Kraslicích. Oba dva byli na kandidátce Ano 2011. Aleš Vlček získal ve volbách v roce 2018 od voličů 419 hlasů, zatímco bývalý zastupitel Petr Dašek dostal tehdy 367 hlasů. Vlčka tehdy ze spodních pozic kandidátky vykroužkovali směrem nahoru voliči.

"Do nových voleb zbývá zhruba deset měsíců. Do té doby jsem na nabídku kývl," konstatoval Vlček.