ANKETA: Co vám připomíná Krejcarová lávka? Na začátku června tohoto roku zástupci zhotovitele, firmy Lemonta, předali Sokolovu dokončenou Krejcarovou lávku. Ta je spojnicí mezi Starým náměstím a bývalým Jižním lomem. Její dominantou je středový pilíř.

Co vám připomíná Krejcarová lávka? Křehkou plachetnici nebo velkorypadlo? | Video: Roman Cichocki

Nepřehlédnutelná není ani žlutá barva, která má kontrastovat se zelení okolní přírody. Architekt vidí Krejcarovou lávku jako křehkou plachetnici. Když ji poprvé viděli renomovaní stavaři, kteří s její stavbou neměli nic společného, pochválili město Sokolov za perfektní nápad.

"Překvapily nás a zároveň potěšily pozitivní ohlasy z řad odborné veřejnosti, stavařů. Jste hornické město, tak proč to nepřiznat," říkali. Krejcarová lávka jim totiž připomínala nedaleké těžební stroje v dole Jiří. A samotná lávka něco jako pomník zdejšímu hornictví. Město to perfektně vymyslelo, říkali. Ne, město toto opravdu nevymyslelo, podle architekta je to křehká plachetnice," prozradila vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčková.

"Konstrukce Krejcarové lávky je zavěšená na středovém pilíři ve výšce zhruba 27 metrů. Rozpětí celé lávky je zhruba 170 metrů. V nejširším místě naměříme 7 metrů. Byla zde historicky Krejcarová lávka, která byla posléze nahrazena jakousi železobetonovou konstrukcí. Tu jsme před čtyřmi lety museli odstranit. Nahradila ji tato, doufám už na mnoho let poslední. Lávka bude sloužit i k dalšímu rozvoji lokality Jižní lom, kde město plánuje stavební parcely. Životnost této lávky je minimálně sto let," řekl Milan Kriško, jednatel Lemonty, která lávku stavěla. Je určena pouze pro pěší a cyklisty, nesmí na ni ani vozidla IZS, která mají do bývalého Jižního lomu přístup z druhé strany.