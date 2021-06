V karlovarském hotelu Imperial se rozdávala Křesadla jakožto ceny pro obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné věci. Jedním z oceněných byl také křesťanský misionář Josef Hofbauer. Nominovala ho organizace Pomoc v nouzi, aby mu poděkovala za vše, co dělá pro chudé v českém pohraničí.

Josef Hofbauer a Martin Čop (zprava). | Foto: PvN

"Josef Hofbauer žije v Bavorsku a působí v německé Nadaci Hermanna Gutmanna, která od roku 1994 až do současnosti přinesla do regionů Chebsko a Sokolovsko více než 367 tisíc eur. Pomoc v podobě finančních i věcných darů směřovala zejména do Sokolova, Chebu, Kraslice nebo Aše," říká za Pomoc v nouzi Milan Hloušek.