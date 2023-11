Představitel seriálového Korejse Miroslav Hanuš a spoluautor scénáře Jan Malinda bavili diváky v Březové v rámci letošního Krimifestu.

Případy 1. oddělení: záporák Korejs se stal fenoménem. Jeho jablka jsou legendou | Video: Kopecká Jana

Zřejmě nejzápornější postava oblíbeného českého kriminálního seriálu Případy 1. oddělení, major Josef Korejs, se v tomto projektu neměl vůbec objevit. Neměl mít ani takový rozměr, který mu ale nakonec autoři věnovali. Prozradil to představitel této role, herec a režisér Miroslav Hanuš, a spoluautor scénáře seriálu Jan Malinda, kteří byli hosty páteční besedy v Kulturním domě v Březové u Sokolova. Ta byla součástí letošního ročníku Krimifestu.

Díky ojedinělému přístupu Miroslava Hanuše, který si se svými rolemi pohrává a zdokonaluje je, byl nakonec major Korejs přední figurou seriálu. Naprostým fenoménem se pak stalo jeho nezapomenutelné loupání jablek, které se opakovalo v každém díle. I to nebylo plánované.

„Hraju ve spoustě blbostí, na ty se nedívám. Ale na první oddělení jsem se díval,“ uvedl herec Hanuš. „Začal jsi nás zkrátka bavit. A to tvé loupání jablek… Víte, původně ve scénáři loupání nebylo, tam bylo krájení. Mirek začal postavu Korejse tvořit a díky němu se tato role stala fenoménem, až ostatní postavy přerostla,“ reagoval na to scenárista Malinda.

Seriál měl velký ohlas nejen mezi řadovými diváky, ale i policisty. „Mnoho policajtů řešilo, kde že má být ve skutečnosti ten debil Korejs,“ bavil diváky v sále Hanuš a Malinda ho doplnil: „On ale neměl být prvoplánově takto negativní postava. Měl to být takový český policejní J. R.“ (Poznámka redakce – J. R. byla ústřední postava legendárního amerického seriálu Dallas.)

Zatímco představitel ústřední a kladné postavy kriminálního seriálu Tomáše Kozáka Ondřej Vetchý je divácké veřejnosti znám už dlouhá desetiletí, Hanuš se dostal do povědomí lidí až díky seriálu Ulice. „A řada lidí si mě s touto osobou zaměňuje. A tak se mi stalo, že jsem byl v obchodě, kde mi jedna paní vynadala. Řekla mi – ‚Jak se můžete, pane Korejsi, chovat tak strašně k tomu výbornému policistovi, jako je Vetchý!‘ Všimněte si toho, zatímco mě oslovila seriálovým jménem, tak jméno policisty, kterého hrál Ondra Vetchý, neuvedla,“ vyprávěl oblíbený herec.

Příkladem, jak se postavy v jeho vydání vyvíjejí a že jim sám přidává něco navíc oproti scénáři, je i nezapomenutelný nástěnný kalendář. Diváci si jistě vzpomenou, jak Korejs dostal nápad nechat vytisknout policejní kalendář, ve kterém se nakonec na dvanácti listech objeví jen on sám v různých aranžmá a pozicích. „Vyrobili jsme deset kousků tohoto kalendáře, který jsme si ve štábu okamžitě rozebrali. Kolik času jsi mu tenkrát věnoval? Bral jsi to opravdu vážně,“ ptal se na pódiu Hanuše Malinda. „Tomu focení jsem věnoval necelý den. Podívejte, a tato fotka je o tom, že už jsem nevěděl, do čeho se navléct, tak jsem se obalil policejní páskou. To je takový kung-fu Korejs,“ ukazoval divákům herec vyhlášený kalendář.

Zdroj: Kopecká Jana

Scenárista Malinda s Hanušem hostům večera i vysvětlili, že s loupáním jablek do spirály to nebylo vůbec jednoduché. Korejs, šéf oddělení v první řadě, si takto jablka připravoval často na poradách, kamery to ale snímaly z různých úhlů, záběry musely přitom na sebe pochopitelně po střihu navazovat. „Bylo to těžké. A víte, že jsem vlastně žádné ani nesnědl? Kousky jsem si vkládal do úst a zase je vyndaval. Z jablek mě totiž bolí žaludek, nejím je,“ svěřil se Hanuš, který je značně pracovně vytížený. Ráno vstává v šest hodin a ještě v jedenáct v noci se učí texty. Zároveň se přiznal, že nerad vzpomíná na svou účast ve StarDance.

Zajímavé to bylo i s obsazením některých rolí. „Když píšete scénář, tak už si představujete, kdo by koho mohl hrát. V roli Plíška, kterou výborně sehrál Bolek Polívka, jsem ale původně viděl kompilát Navrátila a Kaisera. Rýsoval se tam i Lábus. Plíšek byl pro mě typologicky úplně někdo jiný než Bolek, za kterého jsem ale nakonec rád. To, že se v této postavě pak někdo poznal, je jen náhoda. Co se týče neschopného Víti, kterého hrál Mirek Vladyka, pak mnoho policajtů přiznávalo, že v jejich řadách existuje mnoho takových Víťů,“ prozradil Malinda.

Jak dodal, velký problém byl s obsazením role pedofila, který se dokonce před kriminalisty v seriálu donaha svlékl. Herci bývají často se svými rolemi spojováni, což dokládá i zmíněná úsměvná Hanušova historka s paní v obchodě. Role pedofila se podle Malindy musel ujmout neherec.