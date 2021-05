"Bukač byl u nás zhruba dva měsíce. Krmili jsme ho a před několika dny jsme vypouštěli zpět do přírody v lokalitě u Chodova," říká Vladimír Tomáš Smolík z Drosery.

Podle odborníků hnízdí v České republice odhadem 30 až 40 párů těchto opeřenců. Je to zejména v údolních nivách Labe, Ohře, Dyje a Moravy, rybničních pánvích v jižních Čechách a na rybnících na Českomoravské vrchovině do 500 metrů nadmořské výšky. Pták je to tažný, častěji však na našem území i pravidelně jednotlivě zimuje. Hnízdí jen ve větších porostech rákosu s volnou vodou, kam byl i vypuštěn.

Žije velmi skrytě, při ohrožení zaujímá charakteristický vzpřímený postoj, při kterém natáhne krk se zobákem vzhůru a díky svému maskovacímu zbarvení tak dokonale splyne s okolním rákosím. Zajímavostí je, že stejné chování lze pozorovat již u mláďat starších 8 dnů.