Správa a údržba silnic Karlovarského kraje dokončila kruhovou křižovatku ONO v Sokolově, na kterou se řidiči obzvlášť těšili. Křižovatka byla léta nebezpečná i pro chodce, nebyly tam totiž chodníky. Celkové náklady na výstavbu přesahují 30 milionů korun. Projekt má na starosti Karlovarský kraj, kterému silnice patří, ale finančně se na něm podílí i Sokolov. „Několik let prosíme, aby tato křižovatka byla vyřešena. Je to úsek, kde dochází k nehodám. Jsem ráda, že nás vyslyšeli,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová.

Po dlouhých letech tak nebudou lidé mířící do průmyslové zóny nad starou Ovčárnou riskovat své životy. Díky stavbě nové okružní křižovatky jim totiž nechá město postavit i chodníky. Doposud museli lidé chodit z nedaleké zastávky či sídliště přímo po silnici. Zřejmě jedinou jejich ochranou tak byly reflexní prvky na oblečení, které tam při svých preventivních akcích rozdávala městská policie.

Na výstavbu nové okružní křižovatky u čerpací stanice ONO a přilehlé průmyslové zóny tedy navázala stavba dvou nových chodníků, které propojí sídliště ze Slovenské ulice a z ulice Závodu míru se zónou ONO. Investorem této akce je město Sokolov a náklady dosáhnou zhruba 6,2 milionu korun. Nové chodníky vedou jak od autobusové zastávky na hlavní silnici, tak směrem k sídlišti Vítězná. Součástí projektu okružní křižovatky je i návrh chodníků a míst pro bezpečné přecházení chodců přímo v prostoru nové okružní křižovatky.

Na začátku června by pro řidiče mělo skončit nepříjemné omezení provozu v Údolí u Lokte. Částečnou uzavírku před časem způsobila zborcená kamenná zeď u rodinného domu. Krajská správa a údržba silnic už zahájila stabilizaci svahu díky nové železobetonové zdi. „Za necelé tři měsíce by mělo být hotovo, pak už řidiči budou moci úsekem v Údolí u Lokte projíždět bez omezení,“ řekl krajský zastupitel pro oblast dopravy Jan Bureš. „Krajská správa a údržba silnic realizuje tuto akci z mimořádného příspěvku Karlovarského kraje ve výši 5,2 milionu korun. Celková cena by měla dosáhnout 6,7 milionu,“ vyčíslil ředitel KSÚS KK Jiří Šlachta.

Oddychnou si nejen řidiči, ale i majitelka domku Monika Papežová. "Zejména v zimě to bylo kruté. Lezla jsem domů jako kamzík," říká majitelka domu a ukazuje cestičku a kameny, po kterých se musela drápat od branky přes zahradu do domu. V červnu roku 2020, když se svah zřítil, mi řekli, že do dvou měsíců se rozhodne co dál. A vidíte, budou to dva roky. Ale jsem ráda, že úředníci či politici mé prosby vyslyšeli a svah zpevní," řekla téměř sedmdesátiletá Papežová.

