Vánoce jsou tady a s nimi přichází doba klidu, pohody a radosti. Tento rok organizátoři připravili pro návštěvníky Lokte nabitý program plný nezapomenutelných zážitků.

Andělské zpěvy zněly hradem, Loket představil Krušnohorské Vánoce | Video: Antonín Hříbal

Hrad Loket zve na Krušnohorské vánoce. Můžete se těšit na pěvecká a divadelní představení. K ochutnání budou připraveny krušnohorské speciality, abyste mohli nasát atmosféru tohoto malebného regionu. Pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet vlastní kreativitu, jsme připravili vánoční dílny, kde si můžete vyrobit vlastní vánoční dekorace a tím přidat trochu osobního doteku do svých domovů. A co by to byly Vánoce bez andělů? Naši andělé na chůdách přinesou do prostor hradu Loket nádech nebeského klidu.

Jarmark Vás okouzlí místními řemeslníky, kteří budou nabízet unikátní výrobky a dárky pro vaše blízké. „Pojďte s námi společně prožít Vánoce na hradě Loket. Těšíme se na vás,“ zvou organizátoři.