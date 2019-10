Školákům se blíží podzimní prázdniny, které si budou užívat jižv příštím týdnu. Jednou z možností, jak trávit volný čas, je návštěva krytého plaveckého bazénu.

Krytý bazén Sokolov | Foto: Deník / Roman Cichocki

Otevírací dobu přizpůsobil třem volným dnům. Bude mít otevřeno v pondělí 28. října, kdy je státní svátek, už od 8 hodin a zavře až ve 21 hodin. Ještě delší otevírací doba je připravena na úterý 29. října, a to od 6 hodiny a provoz skončí opět až ve 21 hodin. A podobné to bude rovněž ve středu 30. října. Přijít je možné od 8 až do 21 hodin, kdy provoz bazénu končí. V dalších dnech už je pak běžná otevírací doba.