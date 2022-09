Doba se mění a ty tam jsou časy, kdy do hor zavítali jen ti největší fandové sportů, adrenalinu a divoké přírody. Dnes i ti pohodlnější pochopili, že výlet do přírody má svá pozitiva, a to nejen v zimě na lyžích. Že do hor proudí čím dál více turistů, pochopili i všímaví investoři a také samosprávy, protože z nich mají samozřejmě zisk, a ne zanedbatelný. Ne všichni, kteří se do přírody vydají, totiž potřebují sportovat. Chtějí si ji užít i jinak a jsou za to ochotni také zaplatit, když se vydávají na různé místní atrakce.

Jenomže ne všem se taková vize líbí. A nejde jen o místní obyvatele, ale ve výjimečných případech i o představitele samospráv. V takovém případě se totiž hovoří o overturismu, což v překladu do češtiny znamená přetížení nebo přelidnění z přemíry turistů, což vede ke konfliktům s místními obyvateli. A právě do této situace se dostává mikroregion Krušných hor, kde na jedné straně stojí Jáchymov, který potřebuje restart, společně s Loučnou pod Klínovcem - malou obcí s velkým potenciálem, která je branou do Skiareálu Klínovec, a na té druhé Boží Dar.

Odlišné názory obou táborů jsou tak enormní, že přerostly do otevřené války. Spory navíc zesiluje silný hráč, a to právě Skiareál Klínovec pod vedením podnikatele Petra Zemana, který chce ze své pozice vytěžit maximum. A zatímco mu spolupráce se samosprávami v Loučné a Jáchymově vychází na jedničku (nebýt odporu místních obyvatel), na Božím Daru těžce narazil. Nejednotné názory v tom, jakým směrem se má tento mikroregion ubírat, eskalovaly v momentu, kdy malé městečko, v němž žije jen asi 250 stálých obyvatel, odmítlo Zemanovi připojit jeho projekty na místní vodovod a kanalizaci. Soud dal podnikateli za pravdu, Boží Dar dál ale trvá na svém, protože kapacity s vodou a čističkou jsou podle něho na hraně, což potvrzují i Vodárny a kanalizace Karlovy Vary. Zatímco Zeman hovoří o nezákonném a netransparentním jednání ze strany Božího Daru, starosta Jan Horník nařkl podnikatele z ovlivňování lidí fabulacemi.

"Jakým směrem chceme jít? Samozřejmě cestou softturistiky. Nemáme zájem o magalomanské zatížení Krušných hor ani našeho města. Proto ani neplánujeme velké navýšení počtu našich obyvatel, ani žádné apartmánové domy, jako tomu je v Loučné nebo v Jáchymově," vysvětluje božídarský starosta a senátor Horník.

V případě rozvoje mikroregionu nejde totiž jen o výstavbu atrakcí, jako je třeba Skywalk, plánovaný Zemanem a jeho partnerem z Dolní Moravy Jiřím Rulíškem, a vybudování restaurace na vrcholu Klínovce, kde se může denně otočit až 1500 lidí, ale i o tom, že tisícovky turistů potřebují také někde bydlet. A pochopitelně nejideálnější je to v blízkosti nejvyšší hory Krušných hor. Zatímco Boží Dar apartmánové domy na svém území nechce, Loučná a Jáchymov v tom vidí příležitost.

O Loučné se dokonce říká, že se tu plánuje až 13,5 tisíce apartmánových lůžek, což je stejný počet lidí, co trvale žije v Chodově na Sokolovsku. Kolik se tu ale plánuje skutečně apartmánových lůžek, se redakce Deníku od starostky Loučné pod Klínovcem Jany Nýdrové nedozvěděla. "Město Loučná pod Klínovcem se nachází v srdci Krušných hor a na svém katastru má velkou část nejvyššího vrcholu Klínovce. Je tedy jasné, že nejen Loučná pod Klínovcem, ale celý mikroregion se zabývá převážně cestovním ruchem, který nabízí v současné době jak zimní i letní sportovní aktivity, tak i památky UNESCO. Domnívám se, že jiné možnosti tento mikroregion nemá. Jak se dále bude rozvíjet turismus a kolik ve městě vznikne apartmánových lůžek, záleží především na tom, jak se bude vyvíjet ekonomická situace a zda se městu podaří zcentralizovat infrastrukturu vodovodních a kanalizačních řadů," odpovídá starostka na dotazy, jak vidí další budoucnost Loučné a zda by měla jít cestou softturistiky nebo overturismem a také na to, jak je to se zajištěním vody a kanalizace pro případný rozvoj obce. Na zopakovanou otázkou, jak je to s počty apartmánů, doplňuje: "V našem územní plánu jsou navrženy plochy pro možnou výstavbu, ale to zda se zastaví a z kolika procent to je opravdu odvislé od vytvoření centrálních vodovodních a kanalizačních řadů, jak jsem již zmiňovala, a samozřejmě na ekonomických možnostech jejich zrealizování. V současné době jsou centrální čističky odpadních vod předmětem změn územního plánu, které jsou právě v procesu pořizování. Ke změnám se vyjadřují orgány státní správy, které určí jejich maximální kapacitu. Tato čísla v současné době ještě nejsou stanovena a změny nejsou schváleny. Proto opravdu není možné předjímat a odhadovat, když realita bude jiná."

Také starosta Jáchymova Bronislav Grulich připouští, že turismus společně s lázeňstvím je jediná příležitost Jáchymov. I on ale nesdělil, kolik apartmánových lůžek by tu mohlo být postaveno. V poslední době se hovoří o objektu Bratrství, který se nachází na cestě od Jáchymova k jáchymovské sedačce. Postavit by se tu mělo údajně až 350 apartmánů. "Do budoucna moc nepředpokládám a mimochodem jsem i zásadně proti, že by v našem regionu došlo k rozvoji jiné významné hospodářské činnosti, například k těžbě cínové rudy. Třebaže jsem zaznamenal vyjádření některých samospráv, že by to uvítaly, věřím, že se tak nikdy nestane. A tak je budoucnost Jáchymova nerozlučně spjata s provozem léčebných lázní a rozvojem turistiky. Tím nemám na mysli pouze sportovní činnosti, ale i návštěvy hornických či jiných památek. Absorpční schopnost Jáchymova, ale i celých Krušných hor, s výjimkou Božího Daru, je ještě, dle mého názoru, poměrně velká a k většímu rozvoji může dojít," komentuje jáchymovský starosta směr, jakým se má město ubírat.

"Co se týče apartmánových lůžek, v souvislosti s měnící se tváří města Jáchymova, kdy do města vstupují noví vlastníci a investoři, tak v nově rekonstruovaných objektech vznikají apartmánová lůžka. Jedná se o počty v řádech desítek lůžek. V případě schválení územního plánu vyroste na lokalitě Bratrství několik apartmánových domů. Projekt pochopitelně zatím není zpracován a tudíž nemám nějaká čísla k dispozici," vysvětluje Grulich. K záležitosti s pitnou vodou a kanalizací pak hovoří takto: "S informací, které mám k dispozici, má Jáchymov dostatečné množství vody a volnou kapacitu v místní čističky odpadních vod. Lokalita Klínovec je výjimkou. Nestandardní postupy, kdy město Boží Dar rozhoduje o tom, koho připojí či nepřipojí na veřejné sítě, hysterie panující kolem bez vůle najít kompromis, je úděsná."

Božímu Daru kritici naopak vyčítají, že plánuje výstavbu domů na Rýžovně v lokalitě, která je na hraně UNESCO a CHKO. Starosta ale připomíná, že záměr je starý téměř 30 let a už v roce 1993 byl zanesen do územního plánu. "Nejde v žádném případě o ubytování pro turisty nebo pro známé z Prahy. Celou dobu bereme Rýžovnu jako rezervu pro Boží Dar, pro místní obyvatele. Počítáme tu se 42 domy, které mají mít je přízemí a podkroví. Navíc je bude stavět město, nikoliv developer nebo zájemci, protože s domy počítáme jako s nájemními, které si Boží Dar ponechá ve svém majetku," dodává starosta Horník.

Softturismus: je takzvaná "měkká" turistika, která se snaží harmonizovat potřeby turistů a místního obyvatelstva

Overturismus: je přetížení nebo přelidnění z přemíry turistů, což vede ke konfliktům s místními obyvateli