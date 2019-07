Většina z nich bude o nadcházejících letních prázdninách kupovat svým dětem školní pomůcky, včetně aktovek, bačkor, a mnoho dalšího, co budoucí školáci potřebují. Jejich peněženkám ulehčí vybavený kufřík zvaný Sokolníčkův poklad. Ten je v hodnotě tisícikoruny, kterou zaplatí město.

„Děti v něm najdou základní školní potřeby, například desky na písmenka, psací potřeby, vodovky, čtvrtky, tužky, pastelky a další,“ říká tajemnice Simona Randová. Podle jejích slov se při nákupu psacích potřeb hledí i na to, aby byly kvalitní.

Rodiče dárek oceňují. „Ulehčí to určitě nejen rodinnému rozpočtu, ale také ušetří rodičům čas se sháněním pomůcek, které učitelé vyžadují. Takto je nakoupí město a je to. Sama si pamatuji, jak jsme sháněli to či o ono, a do toho ještě sešity podle seznamu kódů, hrůza,“ říká matka nedávného prvňáka Hanka Vimrová.

Pro jsou i samotní kantoři. Ti podle svých slov velmi oceňují Sokolníčkův kufřík. Děti podle nich s první výbavou začínají na stejné rovině, pochvalují si.

Rodičům tak zbývá dokoupit základní věci, jako je aktovka, bačkory, cvičky nebo kapsář. Důležité školní pomůcky ale najdou právě v kufříku.

Letos dostane Sokolníčkův kufřík na 280 dětí základních škol v Sokolově. Novinkou má být jeho rozšíření o kapsář. Smutnit nemusí ani děti v mateřinkách. Na ty zase čekají dárky v podobě zástěr.