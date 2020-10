Na jaře, při první vlně koronaviru, se do povědomí veřejnosti dostal tím, že vařil policistům, záchranářům nebo řidičům městské hromadné dopravy. Řidičům stačilo pouze zatroubit a vyběhla prodavačka s připraveným obědem.

Ani při druhé vlně Radek Dymáček nesložil ruce do klína. Tentokrát se rozhodl pomoci lidem, kteří nemají vůbec nic. Lidem bez domova rozdává zdarma každý den polévku.

„Nyní vaříme pro lidi, kteří nemají vůbec nic,“ řekl Radek Dymáček. „Vzhledem k tomu, že stále nabízíme rozvoz jídel a vaříme, zbývá nám jídlo navíc. Nechceme ho vyhodit. Neudělá nám nic je obdarovat a jim to pomůže,“ uvedl restauratér. „Mnoho z nás si neuvědomuje, že někteří lidé se do této situace dostali, ani nevěděli jak,“ sdělil.

Za to, co pro ně mariánskolázeňský živnostník dělá, jsou bezdomovci vděční. „Je to super člověk, který je k nám vstřícný a hodný,“ uvedl jeden z lidí bez domova, který si přišel pro polévku. „Nejsem sám, kdo si o něm myslí to, že je skvělý člověk. Mnoho mých kamarádů o něm mluví stejně. Moc si vážíme toho, jak moc nám pomáhá,“ uvedl bezdomovec.

Radek Dymáček se ale setkal i s negativními reakcemi. Jak říká, zamrzelo ho to. „Na sociálních sítích mi vyčítali, že bych měl pomoci raději domovům důchodců, policistům, zdravotníkům. Já to beru z toho pohledu, že ti mají plat, kde bydlet. Tihle lidé nemají vůbec nic,“ dodal Radek Dymáček. Bezdomovce podporoval i v předešlých letech, kdy pro lidi bez domova připravil třeba štědrovečerní večeři.