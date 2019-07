Sokolov – Dominantou Hornického domu v Sokolově je balkon nad schodištěm u hlavního vstupu.

Nedávná rekonstrukce byla špatně provedená a musí se udělat znovu. Město se však bojí možných komplikací a s tím souvisejícího nedodržení termínu do oslav Dne horníků, které se konají v září. Při oslavách totiž budou Hornický dům a jeho plášť hrát důležitou roli, kterou by lešení hyzdilo. „Při oslavách města a Dne horníků plánujeme mimo jiné i videoprojekci na Hornickém domě. Opravy balkonu se proto přesunou na příští rok,“ řekla starostka Sokolova Renata Oulehlová. Dělníci pracovali na opravě hlavního vstupu do Hornického domu zhruba před čtyřmi lety a rekonstruovali i balkon, kam zatékalo. „Klasicky, jak to vždy bývá. Když jdeme do výběrového řízení, tak nezbývá než se modlit, aby nejlevnější firma nebyla ta nejproblémovější. U opravy balkonu jsme zjistili, že jsou práce udělané špatně. Opadává omítka a opět se tam drží vlhkost. Firma je však v konkursu a prakticky neexistuje,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.