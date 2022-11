Město o situaci ví, omlouvá se a zároveň vysvětluje jak k celé situaci došlo. "Vzhledem k tomu, že město muselo vypovědět smlouvu jedné z firem, která odmítla podepsat dodatek ke smlouvě, který si sama vyžádala. Následnou nečinností způsobila prodlení části stavby vnitrobloku a na ně navazující práce. Posunulo se tak dokončení této stavby na konec listopadu," říká místostarosta kraslic Zdeněk Bíba. Podle něj zde pracovaly dvě firmy. Jedna z nich odstoupila z výše uvedených důvodů a nastal problém. "V příštím týdnu je poslední možnost, kdy nám je schopna obalovna vyrobit asfalt na vozovku, která na to musí být stavebně připravena, což se nestalo. Druhá z firem nám vyšla vstříc a práce přesunula právě na přípravu asfaltování vozovky. Pokud by tak dělníci neučinili, asfalt by se zde mohl dělat až příští rok na jaře. Nedovedu si představit reakce lidí, kteří by celou zimu neměli silnici. Bohužel, díky tomu nastal skluz v dokončení chodníku u zmíněného panelového domu v Barvířské ulici, kam se dělníci vrátí hned jak to půjde. Pokud by firma, která měla připravit vozovku, splnila co má, k tomuto problému by nedošlo," vysvětluje Bíba.

Ten po zveřejnění situace na sociálních sítích neprodleně kontaktoval vedoucí odboru sociálních služeb, aby se tomuto problému okamžitě věnovala a vyřešila situaci dle možností. "Zřejmě stačilo kontaktovat senior taxi případně využít další sociální služby, které město poskytuje a následně požádat například o náhradu. Je potřeba jen zvednout telefon a zavolat ihned na radnici, případně kontaktovat mě," dodal.

Miroslav Fučila potvrdil, že za ním ze sociálního odboru byly dvě pracovnice. "Ty však nemají šanci mě unést či nějak přenést přes rozkopaný chodník," dodal Fučila. Místostarosta Bíba opakuje, že i v tomto případě se dalo pomoci. "Máme zde zaměstnané i chlapy, kteří by panu Fučilovi pomohli. Musí nám jen říci, kdy je potřebuje. Vím, že je to nepříjemné, ale opravdu za daných podmínek děláme co se dá. Za vzniklé potíže se všem omlouvám," dodává Bíba.