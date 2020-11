V tento den totiž měla škola, družina i jídelna zůstat bez vody kvůli plánované opravě vodojemu. Ale nezůstala. Díky domluvě města a vodárny se podařilo pro školu vodu zajistit a výuka mohla začít.

„Pro rodiče i děti to nebylo v uplynulých týdnech vůbec jednoduché a na obnovení prezenční výuky už netrpělivě čekali. A teď se málem stalo, že by děti do školy opět nešly, byť se jednalo o jeden den. Díky pochopení vodárenské společnosti ve škole voda tekla, a to i v době, kdy je na sídlišti velká odstávka vodojemu,“ uvedla starostka Renata Oulehlová.