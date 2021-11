"Střechu nad šatnami fotbalového klubu jsme museli nechat udělat co nejdříve, byla v havarijním stavu. Na stole byly zpočátku dvě varianty. Půlkulatá nová nebo nová krytina na současné krovy. Musí se udělat celá, nelze jen lokálně. Bohužel tam při dešti teklo tolik, že už kýble, které tam byly, nestačily. Zvažovali jsme i přímé zadání, ale nakonec nebylo. Nechceme být osočováni stylem, dávali jste napřímo, proč," řekl místostarosta Sokolova Jan Picka. Upřesnil, že v rámci opravy střechy došlo k výměně dožilé střešní krytiny včetně laťování, okapů, svodů a hromosvodu.

Se střechami v celém areálu sokolovského Baníku je to, alespoň v některých případech, běh na dlouhou trať, zejména s tou na zimním stadionu. Přestože se před lety stavěla zcela nová, stále se objevují další neduhy s tím spojené. A tak následují další opravy. To vše po jedenáct let staré celkové rekonstrukci, jejíž hlavní částí byla právě oprava střechy. Celkové náklady byly tehdy zhruba 150 milionů korun. Nyní jdou práce možná do finále. Město vypsalo výběrové řízení, do kterého přišla jedna nabídka. Jedná se o poslední etapu, při které se opraví plochý objekt nad hlavním vchodem. Náklady dosáhnou bezmála 9 milionů korun. Začít se může až po skončení hokejové sezony v příštím roce.