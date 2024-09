"Zastupitelé rozhodnou, jakým směrem se v této otázce budeme ubírat dál," potvrdil starosta Kynšperku Marek Matoušek. Investor počítá se stavbou čtyř větrných elektráren s výškou tubusu 148 metrů, spolu s vrtulí mají mít 223 metrů. Městu by dle smlouvy měl investor vyplatit zhruba 64,5 milionu za 20 let. Proti výstavbě byla ve městě se zhruba 4,5 tisíci obyvateli sepsána petice, kterou podepsalo 246 lidí.

Odpůrci argumentují tím, že jde o více než dvou set metrové kolosy, které naruší ráz krajiny a budou prý vidět odevšad. Také nevěří tomu, že budou pouhé čtyři. Obávají se větrného parku. Podle větrné mapy Českého hydrometeorologického ústavu jsou podle nich v okolí mnohem vhodnější lokality pro stavby větrných parků.

Příznivci zase upozorňují na možnou změnu legislativy. Naznačili, že v budoucnu by se mohly větrníky stavět ve státním zájmu, podobně jako například dálnice a tedy bez souhlasu města. To by pak inkasovalo zhruba minimum financí a větrné elektrárny by mělo stejně.

Jako příklad změn v legislativě poukazuj na poslední roky. Skloňují se sdílená elektřina či možná akumulace energie jako baterie, vodík a další možnosti. A dalším krokem by pak mohla být možná výstavba jak větrných, tak fotovoltaických elektráren ve státním zájmu tak, aby se zvládl termín Evropské unie a byla splněna daná procenta, kterým se stát upsal.

A jak dopadl výsledek místního referenda? Počet oprávněných osob, kterým byly vydány hlasovací lístky a úřední obálky byl 1272 z celkového počtu 3702 oprávněných osob zapsaných ve výpisech ze seznamu což je 34,35 procent. Pro stavbu větrných elektráren hlasovalo 328 lidí, proti jich bylo 874. Pětadvacet voličů se zúčastnilo, ale neoznačili žádnou odpověď.