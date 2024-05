Užijí si hodně zábavy, tmelí týmy i své fanoušky a hlavně přispívají na charitativní aktivity. Jejich sportovní disciplíny mnohdy berou přihlížejícím dech. V mnohém připomínají celosvětově známou soutěž Hry bez hranic, kde se také inspirovali. Řeč je o setkání devíti měst a obcí z celého Karlovarského kraje s názvem Hry bez hranic u hranic. Letošní klání bude v nádherném prostředí obce Kyselka a pořádá ho Nadační fond Ještěřice z Kraslic.

Loňské klání v Rotavě. | Foto: J. Trnka

„Loňské klání v Rotavě na Kraslicku urvali borci z Kyselky. Letošní ročník se tedy poprvé přesouvá do krásného prostředí areálu Ontario v Kyselce. Pro letošní ročník zvolil vítězný tým téma související se slavnou historií obce, tedy téma proslulé Mattonky. Z čiré obezřetnosti jsme k pojmenování her přistoupili svérázně. Oficiální název letošního zaměření tedy zní Ještětonka už není! Aneb Ještěrka v nás," říká za Nadační fond Ještěřice Veronika Vébrová.

Nadační fond Ještěřice za sebou nemá žádné vlivné donátory, veškeré finanční prostředky na pomoc potřebným získává organizací společenských, kulturních a sportovních akcí. Diváci uhradí symbolické vstupné 50 korun. Vstupné spolu se startovným týmů pak bude výtěžkem, který poputuje na transparentní účet fondu.

Osobnostmi města Sokolova se staly Helena Kavková a Iva Ondrejková

Ještěřice poskytují příspěvky těm, kterým nemůže pomoci stát, vykonává aktivity zadarmo ve svém volném čase a pouze v karlovarském regionu. V případě potřeby mohou zajistit pomoc občanům vlastní obce prostřednictvím právě nadačního fondu. A proč se obce a města her zúčastňují?

„Jejich zástupci říkají, že si užijí zábavu, tmelí obecní komunitu a také týmové a fanouškovské semknutí, díky klání je zajištěn originální zábavný program v obci, využívají hry ke kladné propagaci obce a v neposlední řadě přispívají na charitativní aktivity," dodává Vébrová.

Chodov řeší parkování u nové prodejny Penny. Starosta nabízí spolupráci

Ještěřice pořádají hry po vzoru světoznámé soutěže Hry bez hranic. „Užijeme si vždy spoustu legrace a hlavně pomáháme dobré věci. Výtěžek vždy putuje na konto našeho nadačního fondu, a my tak můžeme pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Při hrách jsme svědky skvělých výkonů a zdravé rivality mezi jednotlivými týmy. Jedno z největších poděkování patří všem devíti týmům. Nejenom za jejich účast, kdy startovným přispívají do nadačního fondu, ale za tu nádhernou atmosféru, za to, jak bojují, špičkují se, ale zároveň je zřejmé, že se všichni respektují a jsou rádi, když se po roce jako týmy zase setkají. Hry tímto získávají kromě charitativního a zábavného rozměru ještě něco navíc a tím je přátelství," konstatuje předsedkyně nadačního fondu Miluška Merklová.

Letošní hry vypuknou 25. května v Kyselce a start je plánovaný na 14 hodin.