Finále benefiční akce Hry u hranic bez hranic v Kyselce na Karlovarsku v sobotu 25. května bylo napínavé až do poslední chvíle. O vítězi totiž musel rozhodnout až los. Šťastnější při něm byli borci z Velichova. Druhé místo pak připadlo Rotavě.

Kyselka hostila vzrušující klání Hry u hranic bez hranic | Video: Cichocki Roman

Ačkoliv smíšené týmy bojovaly dle světoznámé hry až do poslední chvíle, o vítězství až tolik nešlo. Týmy i fanoušci svou účastí hlavně podpořili nadační fond Ještěřice z Kraslic, který akci každoročně pořádá. Uznání tak patří i týmům z Kraslic, Stříbrné, Nových Hamrů, Hájku, Kaceřova, Sokolova a Kyselky. Soutěžící si při hrách užili adrenalin, zábavu i studenou koupel. Pomyslné smeknutí klobouku pak patří Ještěřicím a jejich rodinám a také pořádající Kyselce za skvělé zvládnutí celé sobotní akce.

"Ze sobotní akce se podařilo nadačnímu fondu vybrat úžasných 41 997 korun. Loňské Hry u hranic bez hranic byly opravdu skvělé, ale ty letošní byly ještě o level výš. Pokud to bude takto pokračovat, za chvíli budeme opravdu populární jako světoznámá soutěž, podle jejíhož vzoru akci pořádáme. Děkujeme Kyselce, skvělým týmům i divákům, kteří na sobotní akci přijeli a podpořili jí," říká za všechny Ještěřice a jejich rodiny Veronika Vébrová.

Loňské klání v Rotavě na Kraslicku urvali borci z Kyselky. Letošní ročník se tedy poprvé přesunul do krásného prostředí kempu Ontario v Kyselce. Pro letošní ročník zvolil vítězný tým téma související se slavnou historií obce, tedy téma proslulé Mattonky. Z čiré obezřetnosti přistoupily Ještěřice k pojmenování her svérázně a oficiální název letošního klání zněl Ještětonka už není! Aneb Ještěrka v nás.

Nadační fond Ještěřice za sebou nemá žádné vlivné donátory, veškeré finanční prostředky na pomoc potřebným získává organizací společenských, kulturních a sportovních akcí. Vybrané finance putují na transparentní účet fondu, kde si může každý prohlédnout, jak je s nimi naloženo. Ještěřice poskytují příspěvky těm, kterým nemůže pomoci stát, vykonává aktivity zadarmo ve svém volném čase a pouze v karlovarském regionu. V případě potřeby mohou zajistit pomoc občanům vlastní obce prostřednictvím právě nadačního fondu.

Obce a města se her rady zúčastňují. „Jejich zástupci říkají, že si užijí zábavu, tmelí obecní komunitu a také týmové a fanouškovské semknutí, díky klání je zajištěn originální zábavný program v obci, využívají hry ke kladné propagaci obce a v neposlední řadě přispívají na charitativní aktivity," dodává Vébrová.

Ještěřice pořádají hry po vzoru světoznámé soutěže Hry bez hranic. „Užijeme si vždy spoustu legrace a hlavně pomáháme dobré věci. Výtěžek vždy putuje na konto našeho nadačního fondu, a my tak můžeme pomáhat tam, kde je to zapotřebí. Při hrách jsme svědky skvělých výkonů a zdravé rivality mezi jednotlivými týmy. Jedno z největších poděkování patří všem devíti týmům. Nejenom za jejich účast, kdy startovným přispívají do nadačního fondu, ale za tu nádhernou atmosféru, za to, jak bojují, špičkují se, ale zároveň je zřejmé, že se všichni respektují a jsou rádi, když se po roce jako týmy zase setkají. Hry tímto získávají kromě charitativního a zábavného rozměru ještě něco navíc a tím je přátelství," konstatuje předsedkyně nadačního fondu Miluška Merklová.