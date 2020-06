Vše má v režii Ministerstvo financí. Stavba se stále odsouvala, řešily se detaily s Povodím Ohře, s ČEZem, stavební firmou a dalšími. Podle informací Deníku by se mělo začít stavět letos.

„Sokolováci se ptají, proč je lávka zavřená, proč se tam nesmí, proč se tam nic neděje. Město však akci neřídí. A lávka už má status staveniště, proto se tam nesmí. My jsme rádi, že se nová lávka postaví a že se na ni našly peníze. Do budoucna by se to totiž týkalo rozpočtu města Sokolova a museli bychom ji stavět za vlastní,“ řekl místostarosta Sokolova Jan Picka.

Stavaři postaví za rok a půl novou lávku za 58 milionů korun. Staveniště si převzali už loni v srpnu, ale stará lávka dodnes stojí. Ta nová, s ocelovou konstrukcí, přetne říční koryto řeky Ohře v místě současné betonové mostní konstrukce, která bude celá odstraněna.

Prostorem kolem lávky vede také cyklostezka. Průjezd cyklistů bude patrně řešen objízdnou trasou.

Stát stavbu zaplatí z fondů na následky zahlazování důlní těžby. Jako neuznatelné náklady však vyřadil ze zakázky veřejné osvětlení a kamerový systém. Sokolov je proto zaplatí ze svého.